Si eres de los que cuando deja el coche en un parking hace fotos a la plaza de aparcamiento para no olvidarse de dónde ha estacionado o si en más de una ocasión te has tirado dando vueltas porque olvidaste donde habías dejado el coche, tienes que saber que gracias a la aplicación de Google Maps estos quebraderos de cabeza han terminado para ti.

La aplicación tiene una opción que te permite guardar la ubicación en la que has dejado el coche aparcado y su uso es de lo más simple. Antes de comenzar, debes saber que no debes alejarse del coche para que Maps registre la localización con la mayor exactitud posible. Una vez tenemos esto claro, estos son los siguientes pasos:

Abrir Google Maps.

Presionar el círculo azul.

En la parte inferior, seleccionar: Guardar ubicación de aparcamiento.

Posteriormente, aparecerá la advertencia en rojo: Aparcaste aquí.

Un sencillo gesto con el que podrás despreocuparte de si te olvidas de donde has dejado el coche. Pero Google no solo ofrece la opción de guardar la ubicación. Lo mejor es que, si no estás seguro de que marcar el sitio con un punto azul sea suficiente, Maps te ofrece la opción de añadir notas y fotos para recordar la planta, lugar o calle en que has aparcado. Incluso el tiempo que dura el estacionamiento en caso de un 'parking' de pago.

Maps también te permite configurar una ruta añadiéndole la opción de encontrar parking o garaje, y así no tener que buscarlo cuando llegues. Además te da la opción de encontrar gasolineras baratas elegir la ruta más ecológica o el aviso de radares, entre otros.