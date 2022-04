Echar las especias en las comidas se pueden convertir en una actividad de riesgo. Darle un par de golpecitos en la parte de abajo al bote y que caiga más cantidad de lo que nos gustaría puede arruinarnos una comida por eso, las redes se han vuelto locas con el último descubrimiento que está triunfando en TikTok.

El influencer y cantante Xuso Jones ha sigo el encargado de dar a conocer un función desconocida por muchos y que ha llegado para solucionarte la vida. Ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que explica cómo puedes controlar la cantidad que echas en tus platos.

"Yo hoy me acabo de enterar de esto y me he quedado muerto" comenta en el vídeo en el que muestra que la solución está en hacer círculos en la base del frasco (esa que tiene puntitos en relieve) con otro frasco y su contenido saldrá sin ningún esfuerzo.

Un descubrimiento que le han agradecido sus seguidores y es que él no era el único que no conocía este tip de cocina. Su publicación ha arrasado en redes y se ha llenado de comentarios de gente igual de sorprendida con este truco.