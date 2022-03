El Streamer gallego 'ElXokas' vuelve a dar que hablar. De hecho, se ha convertido en tendencia en la red social Twitter, donde se ha desencadenado todo el "problema" que lo ha colocado, de nuevo, en el foco del huracán.

Las redes están, a estas horas, plagadas de memes burlándose de la posibilidad de que el famoso creador de contenido utilice una cuenta falsa, haciéndose pasar por una mujer, para defenderse a si mismo de los ataques de sus haters.

El "pastel" se descubrió hace unas horas, cuando 'ElXokas' estaba haciendo uno de sus directos. En uno momento de la retransmisión, el Streamer compartió con sus seguidores la pantalla de su escritorio, donde se veía una cuenta de Twitter.

La sorpresa se la llevaron sus seguidores al ver que esa cuenta de Twitter no es la que él utiliza de forma habitual, sino una cuenta con el nombre de usuario "@CathyVip".

Elxokas tiene una cuenta secundaria para insultar a los que le critican NO pic.twitter.com/b86m1PHmy8 — Adrià (@Admave13) March 19, 2022

Raudos y veloces, los seguidores del gallego comenzaron a buscar la cuenta por la redes sociales para conocer más acerca de su actividad -actualmente la cuenta está desactivada- y se encontraron con que esta cuenta se utilizaba, entre otras cosas, para defender a 'ElXokas' del ataque de algunos seguidores.

De momento el afectado no se ha pronunciado al respecto, y las redes estallan en carcajadas por el "tierra trágame" que ha sufrido 'ElXokas'. No por el hecho de que use una cuenta falsa, que es una práctica que han confesado muchas Influencers de moda, por ejemplo @Teresa_Sanz , o incluso @Dulceida ha confesado tener una para poder compartir contenidos con sus amigos más íntimos. Lo gracioso es la que utilice para defenderse a si mismo sin dar la cara.

Ahora falta por conocer las explicaciones, si es que las da, de uno de los creadores de contenido más seguidos del momento.