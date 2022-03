Vencer la timidez para pedirle a tu ídolo un autógrafo, o posar para un selfie con él ha quedado demodé ante el nuevo negocio del que hoy en día disfrutan los fans y se benefician sus 'celebrities' idolatradas. Es cierto que al abordar al famoso de turno -sin saber cómo va a reaccionar- hay un contacto físico y visual, pero éste no deja de ser demasiado fugaz, impersonal y, en ocasiones, hasta incómodo.

Además, la lista de posibles ídolos a los que se podría acceder se suele reducir al entorno físico de una localidad, a menos de que el personaje en cuestión visite ese pueblo o ciudad para un evento, acto o desempeño laboral, o sea el propio fanático el que se desplace para verle jugar un partido, cantar en un concierto, o actuar en una obra de teatro. Y aún así, no es fácil hacerse con un recuerdo en forma de dedicatoria o una foto de actores, músicos, deportistas o estrellas locales, menos aún nacionales, y, casi imposible, internacionales.

Pero ahora, varias plataformas web han puesto precio a esa ilusión de cualquier fan, que además va más allá de una simple firma o foto casual: que esa persona famosa a la que admira pueda saludarle, mandarle un mensaje, felicitarle por su cumpleaños o por cualquier evento especial, de forma personalizada.

Es la versión 5.0 del clásico autógrafo. Ese "Con cariño para..." ha pasado del papel a un vídeo dedicado, en el que además la 'celebritie' elegida sigue las pautas que le marca la persona que le pide realizar ese servicio. La gran diferencia: se ha convertido en un negocio, así que existe una transacción económica. Se trata de pagar por recibir o regalar esa grabación en vídeo del personaje célebre que esté disponible en la plataforma virtual.

Esas conexiones famoso-fan son las webs que ofrecen mensajes personalizados de la gente célebre a sus seguidores a cambio de dinero, y aquí cada famoso pone su precio, pero algunas de estas plataformas exigen al 'ilustre' en cuestión tener un número minimo de seguidores en redes para formar parte de su catálogo. Es el caso de 'famosos.com', al que el personaje sólo puede pertenecer si le siguen un mínimo de 50.000 personas.

Cada vez son más los mercados virtuales, con mayor o menor número de famosos en sus filas, que ofertan estos servicios. Una de las más pujantes es 'cameos.com', donde encuentras miles de 'celebrities' de diferentes nacionalidades y a precios que van desde los más de 13.000 euros en los que, por ejemplo, tasa su mensaje de vídeo el campeón mundial de boxeo Floyd Mayweather, hasta los 2 euros por un mensaje de un joven jugador de fútbol americano como es Jack Wargo, desconocido para el común de los mortales, o los 623 euros de otro púgil que también se alzó con el cetro mundidalista como es George Foreman, cantidad muy alejada de la de su compañero de cuadrilátero.

Famosos españoles y de habla hispana que también tienen su perfil en esta página son por ejemplo el exjugador de baloncesto Pau Gasol, que ofrece vídeos por valor de 267 euros, o el céltico Orbelín Pineda, recién fichado en el mercado de invierno, cuyo saludo en vídeo asciende a los 71 euros. El que fuera portero del club vigués, y que ahora es "artista y productor musical", como así reza su ficha en esta web, también se ha apuntado al negocio de las dedicatorias virtuales. Se trata de José Manuel Pinto, cuyos 'encargos' en esta página están tasados en 40 euros.

Donaciones

Muchos de estos famosos donan parte de sus ingresos a una ONG, aunque no se explicita cuál es ese porcentaje, que puede ser parcial o total sobre las ganancias, de las que también se beneficia la empresa en cuestión, que se lleva una parte del pastel. El propio perfil lleva una etiqueta alusiva en el caso de personajes solidarios, como ocurre, por ejemplo, con Gasol. En su caso, el que fuera jugador de la NBA especifíca que todo lo que ingrese por estos servicios va directamente a la fundación que lleva su nombre. Otros que aportan donaciones a causas sociales son el cantante Beret, el futurólogo Sandro Rey o el dj, Kiko Rivera, como así muestra la web cleb.es.

También Arbeloa aparece con la etiqueta de 'ONG', como muchos otros futbolistas, que tienen una alta cuota de presencia en estos mercados virtuales. De momento, parece que los jugadores en activo aún no han entrado de lleno en este juego, que se nutre más de ídolos del balón del pasado y de otros deportistas.

Nombres que tengan vinculación con Galicia son contados casi con los dedos de una mano, y la mayoría están relacionados con el fútbol, como son los excélticos Míchel Salgado (30 euros por vídeo), Catanha (20 euros) o Engonga (40 euros), además de Pinto, y dos jugadores que integran en la actualidad la plantilla viguesa como son el brasileño Tiago Galhardo (60,50 euros) y el mexicano Orbelín Pineda. También está la triatleta pontevedresa Saleta Castro (20 euros), o el físico y meteorólogo, anteriormente en la TVG y ahora en Televisión Española, Martín Barreiro (30 euros).

Mostovoi y Djalminha

Los famosos se ofertan, pero no a todos les han solicitado mensajes de vídeo. De los mencionados anteriormente, han grabado al menos uno (y se pueden visualizar en las plataformas virtuales) Pinto, Orbelín y Catanha. Pero en esa lista de ilustres futbolistas con vinculación en Galicia, no podían faltar dos de los ídolos más importantes de la afición gallega, cada uno en su respectivo feudo, como son el ruso Alexander Mostovoi, en Vigo, y el brasileño Djalminha, en A Coruña, y que marcaron una época en los dos grandes clubes de la comunidad: Celta y Dépor. Si bien el 'Zar' se cotiza a 25 euros por vídeo, por los 30 que pide el exdeportivista, en número de mensajes, Mostovoi supera a Djalminha con un resultado de 7-5. Como dice el crack ruso en uno de los vídeos que le envió a un aficionado blanquiazul por su cumpleaños -regalo de sus amigos, como una especie de vacile- "Sé que eres fan del Dépor, pero eso no importa. Ya sabes que cuando hemos jugado contra ellos, casi siempre hemos ganado", bromea el exfutbolista en esa vídeo-felicitación a su homenajeado.

El deporte es uno de los campos que más tirón tiene en estas webs que completan su catálogo con 'instagramers', creadores de contenido, 'youtubers', personajes televisivos, cómicos, artistas, presentadores, periodistas, músicos e incluso políticos.

Y un contrabandista

Y es que, aquí tiene cabida cualquier personaje con mayor o menor exposición pública, que atesore una cuota de seguidores más o menos representativa. Inesperada es la presencia de un nombre célebre gallego, con perfil en la plataforma "Mocítox", como único representante de la categoría "Negocios y emprendedores". Se trata del contrabandista, Laureano Oubiña, que figura con esta carta de presentación en ese mercado de saludos virtuales: "Excontrabandista gallego famoso a nivel mundial. Soy Laureano Oubiña y tengo más fama que dinero". El cambadés, procesado por la 'Operación Nécora' contra el narcotráfico en Galicia y expropietario del Pazo de Baión cotiza sus vídeos a 35 euros.

El proceso para entrar en algún catálogo de saludos parte, en la mayoría de los casos, de las propias celebridades, que pueden darse de alta ellas mismas, aunque algunas plataformas hacen ofertas a personajes de interés. Los precios de los famosos españoles o reconocidos en España oscilan entre los 20 y los 60 euros de media, aunque también hay perfiles que se ofertan por 1 euro y otros que superan los 100.

Esos precios se barajan en este tipo de vídeos, que pueden ser más o menos extenso -no suelen alargarse más allá de un minuto-, y que recogen algunas indicaciones del solicitante para que el personaje incluya en su 'speach'. Pero el precio se multiplica con otros servicios que van más allá de una simple grabación. Y es que hay plataformas que ofertan contenido de las 'celebrities' dirigidas a empresas que se sirven del personaje para promocionar sus productos, vídeollamadas entre el famoso y su seguidor, conexiones en directo, e incluso la composición de una canción por parte de algún músico reconocido que interpretará el tema para su fan.

Hoy en día, casi todo es posible, siempre y cuando se pase por caja.