Hay jefes desconfiados y luego está este, que incluso piensa que lo de enfermarse va a la carta. Una publicación de la cuenta de twitter @soycamarero que ya se ha hecho viral con casi 18.000 likes y 5.000 retuits en menos de un día muestra la advertencia y prohibición del dueño de un establecimiento hostelero a sus empleados: "Está prohibido enfermarse los findes".

Todo surge de la desconfianza de este jefe y de unas acusaciones cuando menos graves del tratamiento fraudulento que se hace de las bajas y los días de reposo en los centros de salud españoles.

"Que os enferméis un sábado o un domingo, sea cierto o no yo no me lo creo" comienza el mensaje que habría mandado por whatsapp a sus empleados. "A muchos les gusta ya empalmar la disco con el trabajo. Yo se que aquí los centros centros de salud te dan justificante de lo que tu quieras" continúa para lanzar la advertencia final: "Prohibido enfermarse los findes, al que no le guste la medida que voy a tomar a partir de hoy mirar bien hay dos puertas grandes para salir así que ya sabéis".

Para rematar los clavos, aclara que lo que realmente prohíbe es faltar al trabajo. "Me refiero al que se enferme el finde y no asista a su puesto de trabajo". Es decir, puedes enfermarte pero a dar el callo igualmente.

Grupo de WhatsApp del trabajo: Prohibido enfermar los findes... pic.twitter.com/ILPMnW7XlU — Soy Camarero (@soycamarero) 20 de noviembre de 2021

Evidentemente, las reacciones no se han hecho esperara, con algunos zascas de por medio entre usuarios.

Una empresa me encargo un análisis de las bajas laborales y alucinaron con que el 40% de las ausencias por motivos derivados de la salud fuesen en lunes o viernes. No hubo forma de explicarlo. — Marcos Marquiños 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇨❤️💛💜🔻 (@RedondoMarcos) 21 de noviembre de 2021

Pero eso no explica que esos 2 días sean en lunes o viernes. — Javier Arteaga (@Jav1Arte) 21 de noviembre de 2021

Y lo siguiente qué será?? No podremos mear en nuestros puestos de trabajo? No podremos, durante la jornada, hidratarnos?? — sonia (@kostanilla) 20 de noviembre de 2021

Y no faltó tampoco quién dudó de la veracidad de tal conversación