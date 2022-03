Del "yo respeto que la gente se vaya a Andorra, pero prefiero quedarme aquí porque me gusta mi país y contribuir a que todo vaya bien" al "me largo a Andorra". El 'streamer' gallego ElXokas, reconocido por haber defendido el pago de impuestos en su propio país, ahora cambia de opinión: "Al Gobierno no le parece suficiente que yo pague la mitad de lo que gano, quieren que además tire a mi madre a las vías del tren".

El ultimátum de El Xokas al Gobierno de España. pic.twitter.com/PhlAW0egAm — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 4 de febrero de 2022 El lucense Joaquín Domínguez, más conocido por ElXokas, ha vuelto a ser noticia tras mudar su forma de ver el éxodo a Andorra de los generadores de fortunas españolas para ahorrar en impuestos. Lo hizo ante la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pretende comparar a los 'streamers' con las televisiones a través de una nueva ley que supondría mayor pérdida adquisitiva para los primeros. ElXocas explotó tras escuchar la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pretende comparar a los 'streamers' con las televisiones a través de una nueva ley Entroncado con esto, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó en enero una última propuesta para las cuotas de autónomos según la cual saldrían más beneficiados quienes más facturan. Toda esta situación provocó una reacción en el 'streamer' que nadie se esperaba. Su férrea defensa de las tasas nacionales le llevó incluso a ser reconocido por un buen número de seguidores y a predicar su alegato a 'La Resistencia' de David Broncano. "Cuando tu madre vaya al hospital, se lo pago yo. Yo respeto que la gente se vaya a Andorra, pero yo prefiero quedarme aquí porque me gusta mi país y contribuir a que todo vaya bien", afirmaba el joven hace exactamente un año. "Que no se pasen de listos porque me largo a Andorra, y esto es una amenaza al Gobierno; yo amo a mí país, pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos, estáis empezando a delirar ya" Ahora, su discurso ha cambiado, lo que ha generado una gran polémica y el descrédito de su palabra: "Que no se pasen de listos porque me largo a Andorra, y esto es una amenaza al Gobierno; yo amo a mí país, pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos, estáis empezando a delirar ya", expresó el 'streamer' acompañando sus frases de una ristra de insultos hacia el Ejecutivo español. Esta sería tu cuota de autónomos con el sistema que propone el ministro Escrivá | CALCULADORA ElXokas desbancó recientemente al famoso Ibai Llanos en Twitch y desveló las cantidades de dinero que gana únicamente a través de YouTube: durante el año pasado, en total había percibido 15.662, 47 euros en enero, 17.185, 74 euros en diciembre y cerca de 11.000 euros en septiembre, octubre y noviembre. Cifras que solo significan una parte del conjunto de sus ingresos.