El Entroido en Galicia siempre ha estado ligado a una época festiva, de alegría, de risas y, sobre todo, de intentar ser aquello a lo que uno siempre quiso aspirar. En esas están a día de hoy todos los colegios, inmersos ya en esta cita ineludible en nuestra comunidad, lugares donde radica la mayor de las ilusiones, aunque a veces, este marco idílico sale de lo normal.

Esta es la historia de dos amigos compostelanos, Suso y David, entrevistados hace una década por la Televisión de Galicia en medio de las celebraciones de su centro. La reportera del canal público le pregunta a uno de ellos que "canto traballo" le dio "facer este disfraz", el joven se queda en silencio y es entonces cuando entra en escena el protagonista, su colega, para decirle: "E comprouno, que carallo lle vai dar?".

Siempre ha permanecido la duda sobre si la palabra exacta que suena es "carallo" o "traballo". El propio David visitó el programa 'Land Róber' de la TVG el pasado mes de octubre y dejó claro que había dicho "carallo". En esta reaparición, el ahora veinteañero de Cacheiras, dedicado a la construcción, contó que por entonces tendría "uns 9 anos". Lo cierto es que, a pesar del tiempo, bien se podría reconocer al autor de, quizás, "o vídeo máis impactante de nunca na historia da TVG", como lo bautizó el propio Roberto Vilar.

"Algunha vez me falan do vídeo ese, nunca para mal", comentó David a la pregunta de Vilar y del periodista radiofónico Kiko Novoa, y añadió que "non é normal" que le reconozcan fuera de la zona donde vive -que es la misma que la del presentador del magacín televisivo-.

Lo cierto es que todavía a día de hoy hay gente que se ríe con estos quince segundos que, sin duda, quedarán en la videoteca de esos momentos recuperables de la Televisión de Galicia que tanto dan que hablar.