Del "yo respeto que la gente se vaya a Andorra, pero prefiero quedarme aquí porque me gusta mi país y contribuir a que todo vaya bien" al "me largo a Andorra". El 'streamer' gallego ElXokas, reconocido por haber defendido el pago de impuestos en su propio país, ahora cambia de opinión: "Al Gobierno no le parece suficiente que yo pague la mitad de lo que gano, quieren que además tire a mi madre a las vías del tren".

El lucense Joaquín Domínguez, más conocido por ElXokas, ha vuelto a ser noticia tras mudar su forma de ver el éxodo a Andorra de las grandes fortunas españolas para ahorrar en impuestos ante una posible modificación en la tributación de los autónomos. Su férrea defensa de las tasas nacionales le llevó a ser reconocido por un buen número de seguidores e incluso llevó su alegato a 'La Resistencia' de David Broncano. "Cuando tu madre vaya al hospital, se lo pago yo. Yo respeto que la gente se vaya a Andorra, pero yo prefiero quedarme aquí porque me gusta mi país y contribuir a que todo vaya bien", afirmaba el joven hace exactamente un año. "Que no se pasen de listos porque me largo a Andorra, y esto es una amenaza al Gobierno; yo amo a mí país, pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos, estáis empezando a delirar ya" Ahora, su discurso ha cambiado, lo que ha generado una gran polémica y el descrédito de su palabra: "Que no se pasen de listos porque me largo a Andorra, y esto es una amenaza al Gobierno; yo amo a mí país, pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos, estáis empezando a delirar ya", expresó el 'streamer' acompañando sus frases de un conjunto de insultos hacia el Ejecutivo español. ElXokas desbancó recientemente al famoso Ibai Llanos en Twitch y desveló las cantidades de dinero que gana únicamente a través de YouTube: durante el año pasado, en total había percibido 15.662, 47 euros en enero, 17.185, 74 euros en diciembre y cerca de 11.000 euros en septiembre, octubre y noviembre, lo cual supone solo una parte de sus ingresos.