Las "sádicas" imágenes de un cazador mordiendo el cadáver de un jabalí en Galicia han vuelto a encender el debate entre partidarios y detractores de la caza como actividad recreativa. En el vídeo se puede ver a un hombre tumbado sobre el cuerpo sin vida de un jabalí al que probablemente acabase de abatir, mordiéndolo y sacudiéndolo como si fuese un perro de presa. De hecho hasta imita el sonido. De fondo se escuchan las risas de sus compañeros de cuadrilla mientras graban con el móvil la escena y al final levanta su cabeza del animal y grita "¡ya está, ya lo jodí!".

Estas salvajes imágenes fueron compartidas por Rubén Pérez, consultor de la Asociación Animalista Libera! y la Fundación Franz Weber. "Así se divierten los cazadores en Galicia, matando y grabando ridiculeces con cuerpos inertes de animales", critica.

La publicación del vídeo ha desembocado en una oleada de indignación y de respuestas que condenan la actitud del cazador. "Qué impotencia, el cobarde y sádico podría haber probado a hacérselo vivo, seguro que no es tan divertido", manifiesta una tuitera, "Qué asco me produce, eso no es una persona, es un degenerado", dice otra mujer. "Neandertales de libro que solo se sienten gallitos tras un rifle", expresa otro usuario en redes sociales. Las críticas se multiplican cada hora que pasa conforme se viraliza el vídeo.

Respecto al debate sobre la caza, Rubén Pérez es rotundo y asegura que hay que prohibir la "sádica diversión".