No hay duda, Mercadona ha vuelto a derribar las barreras del mundo del maquillaje, y ha vuelto a demostrar que no siempre lo barato sale caro.

La alta calidad de los productos de maquillaje de Mercadona no nos pilla de nuevas. Por todos son conocidos los virales polvos de sol de la marca, o la máscara de pestañas, dos clásicos que algunas influencers conocidas no han tenido reparos en admitir que siguen siendo un imprescindible en su neceser.

Pero no solo es la calidad la clave del éxito de los productos Deliplus, sino también su bajo precio: muy asequibles para todos los bolsillos, muchos de ellos no superan la barrera de los cinco euros. Y estos dos factores han sido, una vez más, la clave del éxito de la gama de labiales que ahora se han puesto de moda, y no porque lo digamos nosotras, lo dice Tik Tok, donde lo vídeos probando el producto se cuentan por miles.

Se trata de los labiales en barra, colección fija y mate de Deliplus, en concreto el que más furor está causando es el tono 6, cuyo precio es de 3.50 euros. Es un un color nude rosado muy similar al color natural de los labios. Aunque el truco definitivo está en usarlo junto a un segundo producto, el perfilador número 4 de la misma marca, de nombre Canela, y que cuesta 2,50.

Con este combo y siguiendo los pasos de uno de los cientos de tutoriales que circulan por las redes sociales conseguirás dibujar unos labios más gorditos, sin necesidad de pasar por el quirófano.