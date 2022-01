"Ver para creer". Fue lo que debieron pensar en el ayuntamiento de As Pontes, allá por el año 2015, cuando se dieron cuenta del error garrafal cometido por el traductor de Google en la web municipal. Y es que la "Feria del grelo" de As Pontes fue mancillada públicamente por un fallo en el sistema automático del buscador, que decidió traducir mal la palabra "grelo", que en Portugués hace referencia, en lenguaje vulgar, a la palabra "clítoris".

Por si no tuviese suficiente mofa el asunto, este desliz no pasó para nada inadvertido, porque el anuncio estuvo colgado durante varios días. El mismísimo Diario The Guardian se dio cuenta del cómico error y le dedicó una noticia, y con ellos habló una de las representantes municipales, Montserrat García, que aseguró que "al principio no podíamos creernos lo que estábamos viendo".

Por suerte o por desgracia el error fue enmendado, aunque para la posteridad quedará el siguiente párrafo, en el que, textualmente, se podía leer:

"El clítoris es uno de los productos típicos de la cocina gallega. En As Pontes se homenajea desde 1981, todos los domingos de Carnaval. Se trata de una feria que, con el patrocinio del Concello de As Pontes, da apoyo a los agricultores de la región, y hace del clítoris uno de los productos estrella de la gastronomía local".

Un fallo que superó con creces a cualquier campaña de promoción turística que nunca antes hiciera el ayuntamiento coruñés, y que, estamos seguros, atrajo ese año a más adeptos que nunca, ya sean del grelo o de lo otro.