A Bizum no le ha costado asentarse en los smartphones españoles gracias a la facilidad que otorga a sus clientes para realizar transferencias instantáneas y a la comodidad de no tener que pedir números de cuenta.

Tanto es así que en poco tiempo creció hasta convertirse en un recurso para realizar donativos benéficos y dejar propinas en los bares relegando así a un sinsentido la excusa de no llevar dinero suelto.

Las transacciones se realizan con tanta eficiencia y rapidez que con ella han llegado las primeras estafas y fraudes. Con el fin de limitar al máximo el daño que puedan producir a los clientes, la empresa tomó la decisión de limitar a 60 el número de transferencias mensuales.

La Seguridad Social alerta de la última de ellas porque le afecta directamente.

El mensaje sobre Bizum de la Seguridad social

La institución tuvo que aclarar que no utiliza Bizum, por ello ningún tipo de pago o ingreso que se notifique al usuario a través de un mensaje o un correo electrónico es un fraude.

La decisión está motivada por la circulación de mensajes a sus usuarios de que tiene un pago pendiente y los invita a instalarse la app para poder hacerlo eficiente a la mayor brevedad posible.

La operación no puede cancelarse ni devolverse salvo que el destinatario así lo decida.

El organismo envió el siguiente mensaje: "La Seguridad Social no utiliza Bizum para ingresar prestaciones. Si recibes una llamada, SMS o correo electrónico, no lo abras. No piques. Estafa", consta en un mensaje de redes sociales publicado por Atención a la Ciudadanía de la entidad.

Cambios en Bizum

Bizum admite operaciones que oscilan entre 0,5 euros y 1.000 euros. No permite recibir más de 2.000 euros al día y, como mucho, se pueden incluir 30 destinatarios en cada envío.

Sobre la decisión de limitar el número de destinatarios de 60 a 30, el director de Desarrollo de Negocio de Bizum, explicó al diario 20 minutos que uno de los motivos por los que tomaban esta decisión: "Tras más de cuatro años de servicio, ajustamos la operativa a la realidad de uso más habitual entre los bizumers, de los que solo el 0,07% reciben más de 60 bizums al mes".