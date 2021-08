Vicky Martín Berrocal engordó 18 kg y su propósito para 2021 fue despojarse de ellos y comenzar una rutina y un estilo de vida saludable. Lo consiguió, los perdió en 6 meses y asegura que este cambio se mantendrá en el tiempo.

Confesó tener "una relación tóxica con la comida" hasta el punto de usarla como premio. Un trastorno alimentario muy común: "He llegado a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento, no me regalaba una lechuga con tomate, me regalaba un plato de pasta y a dormir", contó en marzo en una entrevista con Divinity reconociendo que nunca le ha dado especial importancia a la talla.

La diseñadora utilizó las redes sociales para mostrar su cambio físico en tiempo real. Mediante sus Stories se desahogaba y explicaba los pasos que daba para conseguir su objetivo y ahora posa en la playa para mostrar los resultados de su sacrificio.

En el post se la distingue posando en bañador acostada de lado en una tumbona, con el mar de fondo y mirando al infinito junto a un texto que reza:

"¡Esta es la que soy hoy… y no es mejor que la que a veces fui! ¡De todas las formas posibles, siempre me gusto lo que vi!"

Tanto su hija, Alba Díaz, como varios amigos y compañeros de la diseñadora como Paula Echevarría, Boris Izaguirre o Mar Saura reaccionaron con halagos a la instantánea.

Fueron los usuarios anónimos quienes han considerado poco coherente que ahora muestre su físico mucho más que antes: "Si te gustaba lo que veías, lo enseñabas como ahora? No sé, no sé. Un poquito menos creo", le ha espetó una seguidora.