"Deciros que, la verdad, tiene su toque para los años que tiene. Es una auténtica MILF. Me parece bastante mona la nena y encima es la presidenta del partido político el azul, que es el que me gusta a mí el color azul, yo es el que voto", decía sobre la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso al usuario de Tik Tok @josenogales, quien aseguraba que sus seguidores le habían preguntado "un montó de veces que si se la había hecho".

Reconocía no conocer a la política y, tras haberla buscado en Google, decidió que "tiene su toque para los años que tiene" y aclaró: "No me la he hecho, pero la verdad que tomaría un café con ella. ¿De qué cosas hablaríamos? Pues no sé, yo de política no estoy muy enterado, pero le puedo decir: ’Gatita, tú eres presidenta, pero yo soy concejal del amor".

El acrónimo MILF significa en inglés Mama I’d Like to Fuck, que se traduciría al español como "madre a la que me follaría".

El comentario hizo mucha gracia a los tuiteros y lo hicieron viral. Tuvo tanta repercusión que una usuaria se lo hizo llegar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid:

Vamos @IdiazAyuso queda con el titán este para ese café y cuéntanos de qué hablasteis y si tuvo huevos de soltarte lo de “concejal del amor, gatita”. https://t.co/tnUWZaRYXt — Helena Abellán (@habellan) 10 de julio de 2021

Isabel Díaz Ayuso acostumbra a responder a todas las provocaciones y esta vez también lo hizo enviando un GIF:

La interacciones en Twitrer se multiplican desde que la presidenta decidió entrar al trapo y dan rienda suelta a su creatividad diseñando sus propios memes.