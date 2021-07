Rafa Nadal encargó en 2019 su recién premiado yate de lujo al astillero la sede polaco Sunreef Yachts.

Para renovar su flota vendió por 2,5 millones de euros su buque 'Beethoven' y adquirió su nueva embarcación, bautizada como Great White, por 5,5 millones de euros. Se puede admirar desde hace un mes en el Club Nàutic de Porto Cristo (Palma de Mallorca).

La revista especializada en lujo Robb Report acaba de galardonar al navío con el premio "The Best of the Best" en su categoría "Best Cat". El primer contacto de Nadal con el navío lo impresionó, ocurrió durante el Cannes Yachting Festival 2018, cuando subió a bord del 80 Sunreef en su versión de vela.

El tenista declaró en numerosas ocasiones su pasión por la navegación y el universo náutico. De hecho su intención, según confesó en diversas entrevistas, es que cuando sus compromisos profesionales se lo permitan, le gustaría embarcarse en travesías más largas por el Mediterráneo y hasta el Caribe.

Todo sobre el yate de lujo de Rafa Nadal

Se trata de un catamarán de 23,95 metros de eslora, 12 metros de manga y capacidad para 12 pasajeros. Goza de un contemporáneo diseño multicasco construido en acero inoxidable con cubiertas de suela de teca.

Cada estancia está diseñada al gusto del tenista sobre una superficie de 4.000 m2 en 3 niveles.

El Great White está equipado con dos motores de 1.200 CV que permiten alcanzar una velocidad máxima de 23 nudos y una velocidad de crucero de 16 nudos.

El yate de Rafa Nadal por dentro

En el casco de estribor alberga la suite del armador, una de las cabinas de invitados y las estancias de la tripulación permanente y a ellas se les suman cuatro camarotes dobles capaces de albergar a 8 invitados. Todos ellos cuentan con todas las comodidades y acabados exclusivos, pero el más lujoso es el principal, que ocupará Rafa Nadal, que goza de un vestidor, sofá, una televisión de grandes dimensiones abatible, baño completo y también de un balcón privado desplegable a ras de las olas. El barco está preparado para acoger a 12 personas.

En el casco de babor se ubican las dos cabinas de invitados más espaciosas y la cocina del catamarán. El salón del Great White se ubica en la popa, incorpora un sistema de iluminación que se adapta tanto a una velada familiar como a un evento festivo y está decorado con muebles de diseño encargados por el propio deportista.

El comedor se compone de una mesa para ocho comensales hacia proa y dos televisores de 77'' instalados de forma paralela para seguir toda la actualidad deportiva. Además, la embarcación ofrece una amplia zona de descanso y relax sobre el solárium terraza de proa.

La zona de popa proporciona un excelente espacio para comer al aire libre, pero también queda bien protegida del sol y del viento.

Por último, la bodega de esta embarcación guarda una moto de agua y varios juguetes acuáticos.