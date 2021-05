Celia Villalobos, ex ministra de Sanidad con el PP y vicepresidenta del Congreso de los Diputados de 2011 a 2016, anuncia el lunes 24 de marzo de 2021que capitaneará el club de videojuegos que ella misma ha creado, Screenwolves. Su ardua trayectoria política no estuvo exenta de polémica, pero se empañó definitivamente con unas polémicas imágenes que se difundieron en todos los medios de comunicación en las que se la descubría en un pleno ajena a sus obligaciones y jugando al juego de moda entonces, el Candy Crush.

A partir de entonces su tablet se convirtió en el foco de atención de los periodistas del Congreso y, poco después, la descubrieron buscando tendencias de moda mientras Dolores Delgado se pronunciaba sobre el caso Villarejo y abría un debate sobre la transparencia en las instituciones.

Azuzada por la prensa tras una carrera política plagada de exabruptos y críticas, se negó a abandonar el cargo e incluso ironizó sobre su falta: "Estoy muy enfadada porque los de Candy Crush no me llamaron para darme las gracias". A continuación acusó a los periodistas por jugar a los Pokémon y salir airosos tras su jornada laboral.

Ahora la exministra se reinventa y lanza una campaña reivindicando que se va a dedicar a "lo que realmente le gusta". A las 09:47 da el pistoletazo de salida y difunde su vídeo de presentación. Celia Villalobos pone toda la carne en el asador con el "merchandising": ha diseñado propaganda como camisetas, gorras, mochilas y alfombrillas de ratón que pondrá "pronto a la venta".

"Durante años siempre he estado en el foco: críticas, burlas, reproches... toda una vida marcada por un solo momento un momento que casi me hizo olvida lo que me gustaba. ¿Pero sabéis qué? ¡Se acabó! Se acabó escucharos. Se acabó callarme. Es el momento de dar la cara. Es el momento de jugar". Reza su voz en off sobre las imágenes del vídeo, en la que se la distingue ante un ordenador, con unos cascos y un teclado mirando a cámara desafiante.

Villalobos, de 72 años, anunció su retirada de la política en 2019. Desde entonces ha tenido alguna aparición destacada en televisión, como su participación en el programa de Masterchef Celebrity en 2020.

"Somos la pasión que nace de cada partida, la emoción de subir de nivel. Somos la gloria de una jugada perfecta y la lección de una derrota. Ha llegado el momento de revolucionar el mundo del gaming", afirma el club en su página web, aunque por el momento no ha anunciado en qué competiciones pretende participar.