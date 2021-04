De las cuatro provincias gallegas, a Jorge Ponce solo le faltaba Pontevedra. En el espacio "Faltada a provincia" del programa La Resistencia, el humorista saca punta a las virtudes y defectos de las 51 divisiones administrativas de España. A Coruña, Lugo y Ourense ya habían sido diana de sus dardos y tan solo restaba la tierra de las Rías Baixas.

El colaborador y guionista sacó de su chaqueta un pequeño papel enrollado: "Pontevedra es droga", sentenció entre las carcajadas del público y del presentador del programa, David Broncano. "Es la única provincia por la que Miguel Bosé va sin miedo a que se le acabe el tema", redundó en alusión a las recientes confesiones del cantante sobre su elevado consumo de drogas.

La "faltada" se centró en las alusiones al narcotráfico en las Rías Baixas: "Allí naces, te cortan el cordón umbilical y te lo cierran con el alambre del pan bimbo. Bajas la tapa del váter en un baño de Pontevedra y es como si cerraras un libro antiguo", bromeó mientras hacía el gesto de tocar polvo sobre el suelo. "¡Lo bien que se come allí! La empanada de zamburiñas, de lamprea, el techo... ¡lo bien que se come techo! Es que está riquísimo, no te lo acabas", continuó.

Por último, no eludió la rivalidad entre las dos urbes de la provincia: Vigo y la Boa Vila. "Esto de recomendación: si estáis de fiesta en Vigo, que es el único sitio en el que se puede salir en Pontevedra, no salgáis de la ciudad hasta que se os baje el tema. Fuera son todo prados y vacas, y están las vacas... "enfarlopados" allí comiéndoles la boca", finalizó Ponce.

Mientras el público reía a carcajadas y aplaudía, el humorista tachó la provincia sobre el mapa de España, dando por cumplida su "faltada" y por completada toda Galicia.