Cuando tu padre te desea suerte para los exámenes de selectividad pero parece otra cosa

Patas de conejo, piedras preciosas, imágenes religiosas... son muchos los amuletos que se han llevado a la selectividad los que se enfrentan estos días a las pruebas de acceso al universidad. Todo vale para aplacar los nervios y abordar los exámenes que marcarán el futuro educativo de miles de jóvenes.



Pero más allá de supersticiones y rituales, la familia se convierte en un pilar fundamental para superar con buena nota la selectividad y son muchos los padres que de una u otra forma han dado el ánimo necesario para que sus hijos no se vean superados después de semanas de estudio. Una buena muestra es la imagen que arrasa en las redes sociales después de que una joven compartiese cómo decoró su padre la casa para desearle suerte en la EBAU.





mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad pero parece que me he muerto pic.twitter.com/OrV0qjDK1Y — es mi foto del dni no os rayeis (@celiiamr) July 7, 2020

— ¿Dónde vas, hija?

— A hacer selectividad.

— Siempre se van los mejores. — Germán (@german0259) July 7, 2020

No lo has pillado. Es una amenaza. — ?ervantes 2.0 (@eldelquijote) July 8, 2020

"¡Hija baja, que ya te ha llegado el taxi para llevarte a la selectividad!" pic.twitter.com/wOFTUj3flN — WaterParties (@Rafael_lop) July 8, 2020

¿Acaso existe alguna diferencia entre la selectividad y la muerte? Xd — Santiago Del Melado (@HidalgoMelado) July 7, 2020

"Mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad pero parece que me he muerto", ha escrito la cántabra @celiiamr junto a la imagen viral que acumula ya más de 160 mil 'me gusta' en la red social del pajarito.En la fotografía, tal como lo ha explicado ella mismo,a, la localidad donde reside, junto a una foto de la orla de de la joven en su orla, con gesto serio y vestida de negro. "búa búa que nervios me muero", escribe con humor en otra publicación.Las reacciones a la imagen no han tardado en aparecer en Twitter: "¿A dónde vas hija? A hacer selectividad. Siempre se van los mejores" o "No lo has pillado. Es una amenaza", han sido alguna de las respuestas que se pueden leer junto al último viral: