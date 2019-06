E se O Bierzo conquistase Galicia enteira?

As Médulas, unha das zonas máis icónicas do Bierzo // FdV

Primavera de 2022. A metade de Galicia está tinguida de violeta. Non, non é que Podemos se fixese forte tras a ruptura de En Marea. É que O Bierzo está a conquistar o país enteiro. Iso é o que está a ocorrer no mundo virtual: a conta de Twitter GalizanWarBot 2020 desatou a principios de xuño unha guerra automática e aleatoria entre as comarcas galegas. Polo de agora, vai gañando esta zona galegofalante da provincia de León.



A idea está tirada da conta World War Bot, que organiza a contenda a nivel mundial. Trátase dun bot programado para que, cada media hora, unha comarca escollida ao azar conquiste un concello. O proceso remata cando só quede unha comarca en pé, un resultado que é totalmente aleatorio.



"Arriscámonos a un Bierzo total conquest? Pois si", dicía o autor da conta nos chíos nos que explicaba o funcionamento. Unha afirmación que está a resultar premonitoria. Na tarde deste venres, abril de 2022 na guerra virtual, só quedaban 17 comarcas e O Bierzo xa ocupaba metade leste de Galicia de sur a norte. O Baixo Miño, que hai tempo que se fixo coa comarca de Vigo, mostrase como a alternativa máis sólida no sudoeste. Resiste tamén con certo poderío Fisterra, e xa con menos territorio A Coruña ou Ferrol.





Sáb, 02 Abr 2022, O Bierzo invade o concello de Entrimo, anteriormente baixo o control de Baixa Limia.

A batalla decisiva deuse na parroquia de A Illa (San Lourenzo).

Baixa Limia foi completamente derrotada.

Quedan 17 comarcas en pé.#OBierzo #Entrimo pic.twitter.com/l7FM3vCdyj — GalizanWarBot 2020 (@GalizanWarBot) June 28, 2019

7 de Abril de 2020

A conquista de Vigo por parte de Pontevedra estaba calculada ao milimetro para que cando os Pontevedrenses baixaran a guardia Abel Caballero poidera liberar o exercito de dinosetos o reconquistar as dous comarcas e O Morrazo nun só movemento.

Quedan 33 comarcas pic.twitter.com/ESp9veuo6D — GALICIA WAR BOT 2019 (@Galiciawarbot) June 4, 2019

29 de Agosto de 2020.

Os habitantes de Verín fartos de monte, conquistan... máis monte.

Quedan 28 comarcas pic.twitter.com/kS44fxh86i — GALICIA WAR BOT 2019 (@Galiciawarbot) June 12, 2019

Como Twitter é o reino da parodia, ao pouco de nacer este bot alguén creou unha conta na que emula o sistema pero de maneira 'manual', e con comentarios retranqueiros.