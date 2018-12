Horas después de publicar un tuit en el que mostraba su amor por la gastronomía gallega, el pianista James Rhodes vuelve a acordarse de Galicia, en concreto, de su primera visita a Vigo el pasado verano.



El londinense compartió en su cuenta de Twitter un vídeo realizado por el equipo de redes sociales de la TVG en el que el presentador del programa 'Bos Días' comete varios errores a la hora de despedir el programa con el primer concierto de James Rhodes en la ciudad olívica y en Galicia. Francisco López Iglesias no solo no pronuncia mal el nombre del británico, sino que va más allá: "Falamos de James Rojoodes. Toca en vaqueiros, iso para tocar o piano tanto dá! Leva tamén melena, etc., etc.. Pero bueno, é un gran pianista. Con él deixámolos".





Oe, James 'Rojodex'! Ese vídeo fixémolo nós! Son os gazapos de toda a temporada pasada! ?? Agora débesnos unha visita á @TVGalicia ?? — TVG (@TVGalicia) 16 de diciembre de 2018

James "el melenas", el terror de las nenas. — La del 4ºB (@ladelcuartob) 16 de diciembre de 2018

Tocas en vaqueros, tienes melena, pero eres buen pianista ... quien lo diría eh, Yeins RoJodés! ?????? — Edward Brooks (@edward__brooks) 16 de diciembre de 2018

"Toca en vaqueiros" Me parto!!!! ?????????????????? — Teresa Adrán (@bimberl_) 16 de diciembre de 2018

No me Rojoodas!... — Rosalia (@rosaliapv) 16 de diciembre de 2018

Las respuestas al tuit de Rhodes llegaron en cadena, sobre todo para acordarse de los gazapos más grandes durante el vídeo. También ha habido muestras de agradecimiento al aclamado artista del piano clásico por su, con sus tuits en gallego, y principalmente, por Vigo. El dinoseto, la playa o la comida no han pasado desapercibidos para este embajador de nuestra tierra a través de internet.