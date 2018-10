Malas noticias, el popular "veroño" llega a su fin. Los termómetros se desploman y el otoño se adueña de la meteorología el fin de semana que volvemos al horario de invierno en el que podría ser el último cambio de hora que vivamos en España. Así que no solo ganaremos una hora más sino que también tendremos más tiempo para "disfrutar" de la masa de aire que viene del ártico y que congelará los termómetros y que podría provocar las primeras nevadas de la temporada.



Una estampa que queda lejos de la vivida esta semana en la playa de Samil en Vigo, dónde los más aventureros aprovechaban unas temperaturas más propias del verano para darse el último chapuzón de la temporada en aguas de la ría. Muchos de ellos, probablemente, lo harían después de recibir el último mensaje que se ha hecho viral en WhatsApp: el del nórdico que quiere que te lo eches encima ante la llegada del frío.



La imagen, que ha corrido como la pólvora por el servicio de mensajería propiedad de Facebook, muestra al modelo Ben Dahlhaus mirando fijamente al receptor con sus intensos ojos azules. Bajo una poblada y cuidada barba, se coloca el ingenioso juego de palabras que convierte la imagen en un meme de éxito: "Ya está haciendo falta echarse encima de la cama el nórdico".





¿Quién es el nórdico del WhatsApp?

La explicación científica del ´veroño´

El tiempo en Galicia: frío polar en otoño

El modelo del nuevo meme que triunfa en WhatsApp es Ben Leon Dahlhaus. Un modelo conocido como el Brad Pitt alemán que se inició en el mundo de la moda hace cuatro años después de protagonizar una campaña publicitaria de la marca de relojería Brathwait., pero decidió colgar los libros durante una temporada ante la incapacidad de compaginar su incipiente carrera como modelo con la universidad.La repercusión de Ben Dahlhaus no sería la misma sin la figura de. De hecho, no es la primera vez que la imagen del modelo circula por las redes sociales con un propósito diferente. Hace un tiempo se convirtió en un ´Jesucristo sexy´ gracias a la intervención del ilustrador Carlos Lavida."No me gusta demasiado que me fotografíen, pero Esra Sam insistió... e hizo bien", confesaba el modelo a una revista turca hace unos años. "Hace 7 años me puse delante de las cámaras por primera vez y una de esas sesiones se compartió en Tumblr por más de 70.000 personas", explicaba.Ben con más de 600.000 seguidores en su cuenta de Instagram y más de 76.000 en Facebook comparte imágenes de su vida diaria así como fotografías de sus sesiones como modeloEn este año 2018, que con cinco temporales hasta la fecha y 18 víctimas mortales es el que mayor número de episodios de lluvias torrenciales y de muertos registra de la década, Galicia disfruta de un particular verano en otoño, con una situación hoy calificada de "pantano barométrico", denominación aplicada al reinar altas presiones de manera regular.La explicación a este hecho se esconde detrás dele incide en que consiste en la "ausencia de gradientes de presión" en las masas de aire y da pie a un tiempo estable y con temperaturas poco comunes en esta época, ya entrado el otoño.Las últimas jornadas han dejado una estampa muy poco habitual en España, dado que algunos lugares tradicionalmente con clima más suave todo el año, como Andalucía o las Islas Baleares, se han enfrentado a inundaciones causadas por importantes aguaceros, que han dejado tras de sí una imagen apocalíptica.Y, mientras tanto, en Galicia, más conocida por su clima lluvioso, el buen tiempo ha sido la nota dominante a lo largo de todo el mes hasta tal punto que los propios servicios meteorológicos consideran que se trata de un octubre "atípico"."Habría que esperar", matiza el experto consultado, a ver la evolución de la serie histórica de los meses de octubre y confirmar que esta es una tendencia para empezar a hablar de las consecuencias del cambio climático, pero sí concluye que será un mes "seco" respecto a la media de los últimos años.No obstante, los pronósticos para las próximas jornadas invierten por completo esta tendencia, ya que de cara al fin de semana se aproxima un frente frío con vientos polares que cambiará por completo al escenario al traer lluvias y una caída "muy intensa" de las temperaturas.y desde Meteogalicia incluso advierten de la posibilidad de episodios de nieve en cotas entre los mil y los mil doscientos metros de altura durante el día y tan solo setecientos metros de madrugada.La llegada de las lluvias terminará así con un "período muy elevado de sequía" y pondrá fin al conocido popularmente como "veroño" gallego, que permitía disfrutar de temperaturas muy superiores a las esperadas e incluso aprovechar para hacer planes al aire libre, insólitos, hasta ahora, en esta temporada.