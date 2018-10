El tuit de Endesa a un cliente que les escribió en gallego y que ha indignado a los que lo han leído

"Buenos días Pablo. Te informamos que para poder atender correctamente y sin errores tu solicitud, nos hagas llegar al misma en castellano o en inglés. Muchas gracias". Esa es la respuesta de Endesa a uno de sus clientes en Galicia que les enviaba un mensaje en gallego vía Twitter y que ha generado una ola de de protesta entre los usuarios de la red social al no atenderlo en el idioma cooficial.



Todo arrancaba cuando Pablo L. Orosa, periodista y autor de la novela Fálame do silencio, enviaba un mensaje de queja a la empresa catalana para protestar por el cargo de uan penalización por rescindir el contrato de uno de sus servicios. Lo hacía en su lengua materna, gallego: "Amigos de @EndesaClientes Moito animarnos a contratar os vosos produtos por internet e cando dou un de baixa cobrádesme unha penalización de 135 euros sen avisar de nada. Así é como ides perder un cliente".





Buenos días Pablo. Te informamos que para poder atender correctamente y sin errores tu solicitud, nos hagas llegar la misma en castellano o en inglés. Muchas gracias. — Endesa Clientes (@EndesaClientes) 23 de octubre de 2018

Yo tenía entendido que el gallego era una lengua oficial en Galicia y no el inglés @amesanl https://t.co/rxveKIvLPY — Pablo L. Orosa (@Pablo_L_Orosa) 23 de octubre de 2018

Boas Endesa, infórmolles que para poder atender aos seus clientes sen erros, quizais deberían coñecer a súa lingua materna, vamos que poden vostedes formar aos seus empregados en klingon se lles dá a gana, pero en Galiza sería bo que puidesen prestar atención en galego. — Daniel Seijo (@SeijoDani) 23 de octubre de 2018

Pero el inglés no es oficial en el territorio donde prestáis servicio y resulta que el gallego sí, aunque esto no sea de vuestro agrado. @endesa debería ser más respetuoso con sus clientes y con su diversidad — Pablo Leira (@pabloleirac) 23 de octubre de 2018

No se dice "te informamos que", se dice "te informamos de que". Si solo vais a atender en un idioma, al menos esforzaos en hablarlo correctamente. — Gema Molpeceres (@GemaMolpe) 23 de octubre de 2018

De nada Google Translate pic.twitter.com/ACLQ1dwx10 — Diego Martínez (@DiegoMnezMoreno) 24 de octubre de 2018

Otras polémicas en Twitter con el gallego de protagonista

La indignación y los mensajes de protesta contra la eléctrica catalana no se hicieron esperar en Twitter. Tampoco el del protagonista de la historia que, atónito porque el empleado de la compañía ha contestado al tuit (se entiende que ha comprendido el mensaje al responderlo) decide no utilizar el gallego en lo que muchos interpretan como un gesto de desprcio. "Yo tenía entendido que el gallego era una lengua oficial en Galicia y no el inglés", indicaba en su mensaje Pablo L. Orosa. De hecho,La rocambolesca situación generada por tuit de Endesa, sin embargo, ha servido para que muchos tirasen de retranca para llamar la atención de una compañía que invertirá 100 millones en sus primeros cuatro parques eólicos en Galicia desde 2006 El tuit de Endesa 'ignorando' el uso del gallego es el último de los capítulos polémicos en los que el idioma se ha visto envuelto. Uno de los últimos casos fue el protagonizado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) cuando resolvía una duda sobre la escritura de Sanxenxo: La grafía en castellano es "Sanjenjo", mientras que Sanxenxo es la grafía en gallego", escribía la institución El pianista James Rhodes, por su parte, dio una lección a un tuitero que lo criticó por usar el gallego en una de las muchas publicaciones en Twitter que realizó en su visita este verano a Vigo. "Adeus ao meu amigo", le espetó al que prometía dejar de seguirlo en las redes sociales. No sería este el último mensaje escrito por el músico en el idioma de Castelao y Rosalía de Castro.En respuesta a un artículo publicado por FARO por Manuel Bragado , el londinense acuñaba el término Gallenglish y declaraba su amor por Galicia: "ste é un artigo marabilloso e importante. Eu amo a Galicia ea súa fermosa lingua. Estou moi agradecido de que todos poidas entender o meu Gallenglish"