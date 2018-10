'Xaime' Rhodes tocouna (en galego) outra vez

O pianista James Rhodes está a gañar por mérito propio o cartel de figura mediática de fóra de Galicia que máis fai pola normalización do galego. Certo é que no xogador do Celta Fran Beltrán está a atopar un duro competidor.



Precisamente, o ex director da editorial Xerais Manuel Bragado publicou hoxe un artigo de opinión en FARO no que eloxia a ámbolos dous polo seu esforzo por utilizar a lingua do país nas redes sociais. Un texto de sentido agradecemento que non tardou en ter a resposta do músico inglés afincado en Madrid.



No seu chío, James Rhodes, que durante a súa última estancia en Vigo publicou varias mensaxes en galego, refírese ao artigo de Bragado como "marabilloso e importante" e, co seu habitual humor inglés, agradece a todos aqueles que entenden o seu "gallenglish". Un esforzo por expresarse na lingua do país que xa levou a algún internautas a cambiarlle o James pola versión galega, Xaime.





este é un artigo marabilloso e importante. Eu amo a Galicia ea súa fermosa lingua. Estou moi agradecido de que todos poidas entender o meu Gallenglish ? https://t.co/rKGx5ixgzu „ James Rhodes (@JRhodesPianist) 16 de octubre de 2018