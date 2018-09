David Amor reivindica el uso del gallego ante una aerolínea

El actor y humonista David Amor ha vuelto a utilizar las redes sociales para hacer una reivindicación que toca de cerca a Galicia. En este caso se dirige a la aerolínea Ryanair por no incluir el gallego entre sus idiomas.



"Me resulta curioso, que cuando me subo a vuestro avión, la bienvenida está en castellano, euskera, catalán, además de otros idiomas, pero en gallego no" escribe Amor en su perfil de twitter.





Hola @Ryanair_ES , no quiero hacer drama ni nada por el estilo. Pero me resulta curioso, que cuando me subo a vuestro avión, la bienvenida está en castellano, euskera, catalán, ademàs de otros idiomas, pero en gallego no ?? #duda #nostaménviaxamos pic.twitter.com/JnAR9g8uvR — David Amor (@DavidAmorTv) 21 de setembro de 2018



Sin "querer hacer drama", el artista reivindica que "nos tamén viaxamos" a través de un hashtag. No es la primera vez que Amor reflexiona sobre cuestiones que le afectan como gallego, una de las más populares, su aportación sobre las obras de Rande