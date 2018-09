Una pescadería de Kuwait pone ojos de plástico a los peces para que parezcan frescos

Hay comerciantes que por dar salida al género llegan a hacer cualquier cosa, y si no que se lo pregunten a unos pescaderos de Kuwait que han sido denunciados a las autoridades al ser descubiertos con las manos en la masa del más jocoso pastel.



Y es que, en una pescadería de la ciudad, sus responsables se encargaban de poner ojos de plástico a los peces para que parecieran frescos. Así lo ha publicado el diario Al Bayan, que ha detallado el suceso.



Todo se ha destapado a través de Twitter, donde los usuarios bromearon sobre la estratagema del pescadero. "Eso es una práctica comercial grosera y mala, pero no puedo evitar reír al mismo tiempo. ¿Honestamente pensaban que la gente no se daría cuenta?", señaló un usuario.







Kuwaiti police has shut down a fish store that was sticking googly eyes on fish to make them appear more fresh than they are. :-)

via Al Bayan newspaper, @bayan_kw. pic.twitter.com/CcPa73fDQh