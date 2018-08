Así es el 'Kiki Challenge' más temerario: desde un avión en marcha

Uno de los retos del verano ha sido el 'Kiki Challenge', también conocido como 'In My Feelings Challenge', ya que se debe a una canción del rapero Drake de ese título. Esta moda consiste en bailar el tema en cuestión y se ha ido poniendo cada vez más arriesgado.

De hecho, este popular reto ha estado muy discutido debido a que muchos lo realizan en vehículos en marcha, bajando de él en plena conducción. Por esa peligrosidad, el 'Kiki Challenge' ha sumado numerosas críticas en contra.

Sin embargo, no deja de sumar adeptos y las últimas han sido dos pilotos que han realizado uno de los 'Kiki Challenge' más temerarios hasta la fecha. Las dos jóvenes bajan las escaleras de un avión en marcha para bailar al ritmo de 'In My Feelings'. El vídeo de la acción acumula casi 100.000 visualizaciones.