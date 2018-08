Marilyn Manson se cae al suelo en pleno concierto

El pasado sábado 18 de agosto, Marilyn Manson dio un concierto en la ciudad estadounidense de Houston. Sin embargo, el show del vocalista no tuvo el final que le hubiera gustado.







Un vídeo publicado en YouTube por uno de los asistentes muestra cómo Manson cae al suelo al dar la espalda al público. En ese momento, estaba sonando su mítica versión del clásico de Eurythmics 'Sweet Dreams'. Medios locales informan de que el cantante comentó que esto ocurrió debido a un "ataque de calor".



Manson abandonó el escenario después del incidente, y tras reaparecer para cantar 'Antichrist superstar', finalmente decidió dar por terminada la accidentada actuación. El propio Manson ha agradecido en Twitter la comprensión de los presentes.





Thanks Houston for being understanding. I ended up in doctor´s care, but I gave it my best and you guys were amazing.