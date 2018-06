El primer tuit positivo sobre deportes de Màxim Huerta le sale rana

Màxim Huerta aceptó este jueves la cartera de Cultura y Deportes con una promesa: "Pienso mimar y amar el deporte". Un día después de tomar posesión del cargo, Rafa Nadal se ha clasificado para la que será su undécima final de Roland Garros. Una oportunidad perfecta para que el criticado ministro al que su pasado tuitero lo ha atrapado nada más llegado al Gobierno de Pedro Sánchez estrenase su nueva etapa tuitera en una cuenta que ahora luce el símbolo de verificación.



Màxim Huerta ha querido felicitar al tenista de Manacor -que ha barrido a Del Potro en tres sets- con un breve mensaje: "Grande Rafa Nadal. ¡Estamos contigo! #RollandGarros2018". Hasta ahí, todo parece normal, pero un detalle del tuit no ha pasado desapercibido para sus seguidores que han contestado en masa (y con cierta sorna) al error ortográfico del responsable de la gestión cultural de España.





He leído que buscas un Secretario de Deportes. Yo no me levanto del sillón en todo el fin de semana y mi libro de cabecera es el As. Para lo que quieras me mandas un privado. Saludos.