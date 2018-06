El juego de Roi, de Operación Triunfo, se convierte en pesadilla

El gallego Roi Méndez, exconcursante de 'Operación Triunfo', está a punto de lanzar el single del que será el primer disco de su carrera después de su paso por el programa de Televisión Española. Sigue así, los pasos de todos sus compañeros de la Academia que, a cuentagotas van lanzando nuevo material con el que calmar la sed de sus seguidores.

El 'triunfito' de Santiago de Compostela, eso sí, no ha desvelado el título de la canción. Para elevar el suspense -y también como medida promocional-, 'sapoconcho' ha dedicido lanzar un juego con sus seguidores en las redes sociales. Una especie de Ruleta de la Fortuna en la que los fans del cantante gallego deben adivinar la palabra o palabras del esperado tema. La fórmula de participación, muy simple, responder al tuit publicado por Roi Méndez en su cuenta de Twitter o usar la etiqueta #JuegaConRoi.

Muchos son los que se han lanzado a probar suerte, de hecho el hashtag se ha colado entre los temas más comentados en la red social de los 280 caracteres, pero también los ha habido que han respondido con chistes o memes a la iniciativa del 'triunfito'. Algunos, muy ingeniosos.

Estos son algunos de los que nos hemos encontrado:

El juego de Roi, de 'OT', se convierte en pesadilla

¿Qué se sabe del nuevo disco de Roi Méndez?

Pocos detalles se conocen del que seá el debut discográfico de Roi Méndez. El exconcurante de Operación Triunfo presenta ahora su primer "single", compuesto por el propio artista y con la colaboración de Paco Salazar (Lo Malo), que también lo produce.

Roi lo describe con estas palabras: "Me siento muy orgulloso de esta canción porque, además de ser mi carta de presentación, está hecha de forma muy natural y artesanal, sin prisas y entre amigos".

"Siempre que me preguntan por la canción digo que es muy orgánica y nadie me entiende? ¡jajaja! Con esto me refiero a que, pese a ser un tema que pueda sonar un poco electrónico, está tocado, en su mayoría, por instrumentos reales.

"Es una canción que pasa por distintas fases. Al empezar parece una balada, pero va creciendo poco a poco hasta que rompe y se vuelve bastante "bailonga. Espero que este tema sea el principio de algo muy bonito, acompañado de toda la gente que siempre me ha apoyado. Gracias por hacer que este sueño se haga realidad", concluye Roi Méndez.