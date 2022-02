Los síntomas de la COVID-19, y sus tiempos, nos siguen trayendo por la calle de la amargura.

La sexta ola del coronavirus avanza a dos velocidades en Europa.

Por un lado, Alemania, donde la incidencia acumulada continúa sin tocar techo. Se han superado los 1.450 contagios por cada 100.000 habitantes a siete días.

En la otra cara de la moneda, Suecia, donde desde este miércoles se han eliminado todas las restricciones sanitarias.

En España seguimos a nuestro ritmo, que nunca fue bueno.

El Ministerio de Sanidad ha notificado más de 40.000 nuevos positivos y 361 fallecidos.

Y respecto a la incidencia, nuestro país encadena un nuevo día a la baja. Y con todo, estamos en 1.893 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Cuando empieza y cuando acaba la COVID

Un nuevo estudio de The Human Challenge Program, en colaboración con el Imperial College London, el Vaccine Taskforce y Department of Health and Social Care (DHSC), ha aclarado la evolución del SARS-CoV-2.

La investigación británica arroja luz sobre en qué momento una persona que ha estadoexpuesta al virus desarrolla los primeros síntomas, y cuándo elimina de su organismo el coronavirus.

Para hacer este seguimiento de la enfermedad, The Human Challenge Program administró una dosis baja de la Covid-19 a 36 voluntarios.

Este grupo, de entre 18 y 30 años, no estaba vacunado.

Pues bien, a lo largo de dos semanas, y con un seguimiento médico estricto, la mitad de los voluntarios se infectaron y 16 de ellos desarrollaron síntomas parecidos a un catarro común.

Los investigadores señalan que, no obstante, ninguno desarrolló síntomas graves de la enfermedad ni precisó asistencia hospitalaria.

Como ha señalado Christopher Chiu, profesor Departamento de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de Londres e investigador principal del ensayo:

¿Cuándo aparecen los primeros síntomas?

El estudio pone en evidencia que los síntomas del coronavirus aparecen rápidamente.

En concreto, a las 42 horas de haber estado expuesto al patógeno, los voluntarios desarrollaron los primeros síntomas.

El pico máximo de la infección se produjo al principio del quinto día, es decir, a las 102 horas de haber contraído la enfermedad.

Pero, ¿Qué síntomas desarrollaron los participantes?

Según la investigación realizada en Reino Unido, trece voluntarios infectados sufrieron anosmia (pérdida temporal del olfato).

Sin embargo, la mayoría de ellos recuperaron el olfato a los 90 días a excepción de tres participantes.

Lo más importante, subraya The Human Challenge Program, es que ninguno de los voluntarios tuvo ninguna afectación pulmonar.

El estudio revela «perspectivas clínicas muy interesantes, sobre todo en torno al corto periodo de incubación del virus».

La importancia de los test de antígenos

Uno de los autores, el profesor Chiu, señala que la investigación se aproxima a la infección del mundo real en adultos jóvenes.

Y si bien el tamaño de la muestra puede variar las conclusiones del estudio, lo cierto es que

Las pruebas de autodiagnóstico, resalta, son un elemento fundamental en la lucha contra el coronavirus.

«Realizarse un test dos veces por semana permitirían el diagnóstico antes de que se desarrolle el 70-80% del virus».

«Aunque en el primer o segundo día pueden ser menos sensibles, si se usan correcta y repetidamente, tendrá un gran impacto en la interrupción de la propagación vira».

Pese a esto, los test de antígenos, como ya es de sobra conocida, fueron menos efectivos para detectar los niveles más bajos del SARS-CoV-2.

Conjuntivitis, el otro síntoma de la Covid

El Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en un estudio publicado en The Journal of Medical Virology, ha señalado que padecer conjuntivitis puede suponer uno de los primeros síntomas de haber contraído la infección por coronavirus.

Tras analizar las secreciones lagrimales de contagiados, los investigadores han determinado que el virus puede replicarse en la conjuntivas además de en el sistema respiratorio.

Según la oftalmóloga del centro hospitalario, Bárbara Burgos, uno de cada diez personas hospitalizadas por la COVID desarrolla conjuntivitis.

La conjuntivitis, que comúnmente se conoce como ojo rojo, se produce tras la infección de la membrana transparente entre el párpado y el globo ocular.

Este síntoma, que dura entre dos y cuatro días, no deja secuelas visuales.