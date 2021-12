La tercera dosis de las vacunas contra el coronavirus está siendo tema principal de las preocupaciones, las conversaciones y hasta las acusaciones de millones de personas.

Y con la actividad que parecen estar conquistado ahora los antivacunas en nuestro país, hemos comenzado a escuchar tantas cosas que personas con la mejor de las intenciones se llenan de dudas, sospechas y desconfianza.

No habíamos vivido aquí ese ambiente que tanto invadió a otros países de Europa y que ha dejado sin vacuna a tantos millones de personas en países vecinos.

Te puede interesar: Ómicron amenaza con una tormenta perfecta para después de Navidades ¿Podemos evitarlo?

¿La tercera dosis de la vacuna Covid es una necesidad urgente?

Pero ahora nos ha tocado. Y personajes como Robert Malone parecen convertirse en protagonistas y ocupan muchos de los mensajes que corren por las redes, los correos, Whatsapp, Telegram…

Así que para reducir lo más posible las dudas, en BuscandoRespuestas hemos intentado justo eso: buscar respuestas. Y hemos trasladando a uno de nuestros especialistas más habituales las preguntas más repetidas por nuestros lectores.

No son las únicas. Y procuraremos seguir resolviendo las cuestiones que más dudas despierten en la sociedad, o lo que ustedes nos envíen a nuestra dirección de correo electrónico redacción@buscandorespuestas.com.

Contamos con el privilegio de que Eduardo Costas es un científico reconocido internacionalmente, catedrático, investigador y Académico correspondiente de la Real Academia de Farmacia.

Una buena fuente para conseguir unas respuestas fiables y que nos den tranquilidad.

Así que allá vamos. Y en cualquier momento iremos sumando más preguntas y más respuestas.

Te puede interesar: La enredada historia de las vacunas ARNm y lo que hizo de verdad el «famoso» Robert Malone

1. Si la primera y la segunda dosis ya no sirven para nada ¿Por qué me tengo que poner una tercera dosis?

El sistema inmune tiene memoria. Pero también olvida. Así una vacuna produce el máximo de protección a las pocas semanas de ponerla. Luego su efecto disminuye poco a poco. Y al re-vacunar se incrementa mucho el efecto de la vacuna.

Un buen símil es el aprendizaje académico.

La primera vacuna es como los estudios primarios. La segunda sería la enseñanza media. La tercera es como un grado universitario. Con cada ciclo uno aprende cada vez más. Con cada re-vacunación uno está mejor protegido.

La primera y la segunda dosis siguen sirviendo de mucho. Pero cada vez que se re-vacuna el efecto protector es mayor.

Con la tercera dosis estaremos inmunizados más tiempo y los síntomas de la Covid-19 serán menores.

Tanto que buena parte de los vacunados con la tercera dosis se contagiarán con la enfermedad y ni siquiera se darán cuenta.

Además, hay otro problema. El coronavirus muta. Cambia mucho consiguiendo escapar del efecto de las vacunas. Y eso nos obliga a actualizar las vacunas para adecuarlas a las nuevas variantes.

2. ¿Es cierto que la tercera dosis puede dañar mi sistema inmune? ¿Cuánto?

La tercera dosis no dañará absolutamente nada su sistema inmune.

El sistema inmune se encarga de destruir proteínas y otras moléculas que no son específicas de nuestro cuerpo.

Cuando nos infectamos con el SARS-CoV-2 nuestro sistema inmune lo reconoce como extraño y fabrica anticuerpos para destruirlo. También desarrolla mecanismos de inmunidad celular (células que se especializan en destruir el coronavirus). Pero tarda un tiempo en conseguirlo y mientras tanto el virus nos pueda matar o hacer sufrir una enfermedad grave.

La vacuna, al inyectarnos partes del SARS-CoV-2 enseña a nuestro sistema inmune a destruir al coronavirus antes de estar infectados.

La tercera dosis entrenará y enseñará al sistema inmune, no lo destruirá sino todo lo contrario.

3. Si la enfermedad que causa Ómicron no es grave ¿Por qué arriesgar con la vacuna?

Hay indicios de que la enfermedad que causa Ómicron es algo menos grave que la que causan otras variantes. Pero sigue siendo capaz de matar a muchos infectados o de mandarlos a la UCI. Sigue siendo un riesgo formidable.

Para entenderlo fácilmente pondremos un par de ejemplos.

– Según recogen las estadísticas, el riesgo de morir o acabar en el hospital por culpa de Ómicron es significativamente mayor que el que sufre un soldado durante la mayoría de los días que pasa en una guerra.

– Por el contrario, el riesgo de que uno sufra efectos adversos por la tercera dosis de la vacuna es menor que el que le caiga a una maceta en la cabeza desde un balcón o una ventana cuando pasea por la calle.

¿Preferimos correr el riesgo de pasear por la acera o el de ir a la guerra?

4. ¿Usted se va a poner la tercera dosis? ¿Por qué?

Ya nos la hemos puesto.

Por dos motivos:

Además, cuando los no vacunados se contagian desarrollan cargas virales mucho mayores que los vacunados, pudiendo así contagiar a más gente en menos tiempo y con dosis infectantes mucho mayores.

Por solidaridad y respeto con el género humano todos deberíamos vacunarnos cuanto antes. Cualquier buena persona lo haría.

5. ¿Quién debe vacunarse ahora?

Si pudiéramos, y tuviéramos esa capacidad, deberían vacunarse hoy mismo absolutamente todos los seres humanos del planeta, incluyendo los niños pequeños.

Como no la tenemos no nos queda más remedio que priorizar a unos grupos.

6. ¿Están más desprotegidos los vacunados con AstraZeneca?

Parece que la eficacia de AstraZeneca con la variante Omicron es algo menor que la de otras vacunas.

El coronavirus evoluciona rápido y las nuevas variantes escapan más fácilmente a las vacunas. AstraZeneca se diseñó contra la primera variante de Wuhan y era muy eficaz frente a ella.

Pero si el virus evoluciona en variantes de escape tendremos que actualizar nuestras vacunas. Ya sabíamos que eso nos podía ocurrir y siempre se avisó.

7. ¿Por qué la tercera dosis da una inmunidad que no dan las dos anteriores, si son la misma?

El sistema inmune aprende. Por eso la segunda dosis da más inmunidad que la primera y durante más tiempo. La tercera da más inmunidad que la segunda y todavía durante más tiempo. Una cuarta todavía nos daría más inmunidad.

Pruebe a aprenderse de memoria el contenido de un folio. La primera vez que lo lea aprenderá algo. La segunda vez aprenderá algo más. La tercera aún aprenderá más. Y la cuarta aún más.

Un ejemplo de cómo funciona el sistema inmune puede ayudar:

El diagnóstico mediante anticuerpos se utiliza en numerosos campos. No solo en enfermedades, sino que también en la seguridad alimentaria o el control medio-ambiental o la seguridad industrial.

¿De dónde sacamos estos anticuerpos?

– Se producen en animales como conejos o cabras. Y como necesitamos conseguir muchos anticuerpos, lo que se hace es inmunizar a estos animales experimentales al menos con 3 exposiciones, y a menudo con más.

– Lo que se consigue así es que su respuesta inmune llaga a ser tan grande que luego basta con extraerle 1 ml de sangre para tener tantos anticuerpos que incluso diluidos más de mil veces son eficaces.

8. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado desde la segunda dosis para poder ponerse la tercera?

A los 6 meses de ponernos la segunda dosis de las vacunas (o la primera de Janssen), en la mayoría de la gente ya se ha producido una bajada muy significativa de la concentración de anticuerpos.

Pese a ello, la vacuna sigue protegiendo mucho más que no estar vacunado, pero ya no tan rápidamente. Y por eso éste es un buen momento de re-vacunarse.

Pero hay otros factores que determinan cuál es la mejor estrategia de vacunación.

Por ejemplo, si no hubiese aparecido la variante Ómicron no correría tanta prisa una tercera dosis.

No podemos olvidar que apostamos por la vacuna como nuestra principal estrategia de lucha contra la Covid-19. Entonces no queda más remedio que vacunar a la máxima gente posible cuanto antes y re-vacunarla con la frecuencia que sea necesaria, que no será mucha.

Pudimos haber empleado otros medios de luchar contra el coronavirus, por ejemplo siguiendo un distanciamiento social riguroso, usando siempre mascarillas FPP2, hacernos test diagnóstico muy frecuentes, aislarnos, etc.

Con ese contexto podríamos conseguir que la pauta de aplicación de la tercera dosis hubiese sido ser más lenta.

9. ¿Qué problema tienen los vacunados con AstraZeneca?

La protección de la vacuna de AstraZéneca contra la variante Ómicron es algo menor que las de otras vacunas y por eso se decide priorizar a los que se encuentran en esta situación.

No podemos olvidar que la lucha contra el SARS-CoV-2 es un proceso dinámico y nuestra respuesta depende, sobre todo, de lo que haga el virus.

Si apareciese un mutante de escape de las actuales vacunas tendríamos que volver a vacunar de nuevo a todo el mundo. Y es una posibilidad mayor cuantas más personas estén contagiadas.

10. ¿La tercera dosis en España es una dosis completa de Pfizer, o solo media ?¿Y de Moderna?

La estrategia adecuada pasa por optimizar los recursos.

En una tercera dosis se puede conseguir una gran respuesta inmune con menor cantidad de la vacuna.

Por eso poner la mitad de la dosis al doble de personas podría llegar a ser más eficaz a nivel poblacional.