El mundo entero alerta desde hace algo más de un mes de la más que probable realidad que llevaba aparejada la variante Delta del Coronavirus.

La mutación que fuera secuenciada por vez primera en la India ha invadido por completo el planeta y ya es la cepa principal en multitud de países y ha sido detectada en más de cien territorios nacionales.

Una situación ante la cuál, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ha advertido de que el mundo se encuentra en un “período muy peligroso de la pandemia de COVID-19”.

La situación se recrudece, además, después de conocer los datos del último estudio realizado en Israel sobre la eficacia de la vacuna de Pfizer / BiNTech ante las nuevas variantes.

El estudio israelí, llevado a cabo por el Ministerio de Salud del país y publicado en el periódico de Israel The Financial Times, confirma un descenso de la eficacia de la vacuna de Pfizer / BiNTech frente a la variante Delta de un 30%.

Actualmente, la vacuna de la compañía americana tiene una efectividad del 93% frente a posibles contagios por coronavirus; sin embargo, desciende hasta el 64% en el caso de la variante Delta.

Ese mismo estudio confirma, y es un dato para ser más positivos, que la vacuna de Pfizer / BiNTech sigue siendo efectiva en un 94% en la prevención de hospitalizaciones y dolencias graves por coronavirus, independientemente de la mutación concreta.

Los datos del estudio israelí

Esta información y esta concreción en los datos del ministerio de salud de Israel confirman las cifras publicadas también por investigadores de la Universidad Hebrea y el Centro Médico de la Universidad Hadassah.

Según indicó The Financial Times of Israel, y basado en los datos de estos dos centros médicos del país, la vacuna de Pfizer / BiNTech es entre un 60% y un 80% efectiva contra los contagios de la variante Delta.

Los autores del estudio, como el profesor Nada Davidovitch, confirmaron también que, aunque «Delta es mucho más infecciosa, no parece provocar una enfermedad mucho más grave o más muertes».

Lo que está claro es que esta nueva mutación cambia por completo el paradigma mundial de la lucha contra el coronavirus.

Aumentan los contagios, como estamos viendo en España y Reino Unido, y las hospitalizaciones, aunque no los fallecimientos.

Parece que las consecuencias pueden ser más amables pero seguimos dándole alas al virus para que siga mutando.

Qué dice Pfizer al respecto del estudio israelí

Ante los datos publicados por las autoridades sanitarias de Israel, Pfizer / BiNTech señala que «aún son datos preliminares y que falta evaluar por completo la situación»

Lo que está claro es que existe una evidencia médica que confirma un aumento en la posibilidad de contagio, a pesar de estar vacunado, aunque no hace aumentar las posibilidades de sufrir una enfermedad grave.

La vacunación, a pesar de todo, sigue siendo un arma fundamental para luchar contra la pandemia.

Medidas ante la expansión de la variante Delta

Más allá de las cifras, sabida la peligrosidad de esta mutación, debemos seguir poniendo barreras que ayuden a frenar al virus.

Ya nos hemos preguntado eso de¿Mascarillas otra vez? Y analizado cómo está el debate provocado por la variante Delta en el mundo.

Y quizás es la solución, sumada a la necesidad de extremar las precauciones, y más ahora que arrancan para muchos las vacaciones de verano.

Desde las autoridades sanitarias israelíes se exigía que los ciudadanos «que regresan de un viaje al extranjero se sometan a pruebas cinco días después de su llegada, además de las pruebas realizadas en el aeropuerto».

Toca seguir siendo prudentes y seguir teniendo en cuenta las medidas sanitarias necesarias para frenar su avance.