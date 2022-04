Una amiga mía escribe en una red social:

“La UE cierra un acuerdo con EEUU para garantizar el gas durante dos años y disminuir así la dependencia de Rusia. Gas de baja calidad, caro de extraer, antiecológico, es fracking, muy caro de traer y también caro de procesar y almacenar. El negocio del siglo, vaya.

Argelia corta el mayor de sus gasoductos con España por la crisis con Marruecos, es decir, por el abandono del pueblo saharaui en alianza con Marruecos.

¿Quién no da puntada sin hilo?”

Remedios Palomo

Abascal es la “eminencia gris” de Vox. Otros le achacan el no haber trabajado nunca. Suele contar “portentosas” historias. Yo, honradamente, no las escucho. Son suyas pero que se haya atrevido a alabar a Sócrates como arma arrojadiza, él que es descendiente político de los que destruyeron su busto en Tui y persiguieron con saña a sus discípulos, me ha dolido.

Mire señor Abascal, hemos recuperado el monumento que en su día Prieto Couset esculpió en piedra y lo allí escrito: LA MEJOR MANERA DE VIVIR ES PRACTICANDO LA VIRTUD. Algo al que en hechos, palabras y trabajos me parece que difícilmente puede llegar mucha gente.

En Tui, algunos de los suyos, dicen para denostar la recuperación del monumento: “yo a ese señor no lo conozco”. Imítelos por favor y diga que no sabe quién es el que sentenció: ANDARÉ SOBRE VOSOTROS COMO LOS MOSCONES SOBRE EL CABALLO PARA DEFENDER LA DEMOCRACIA.

Hay un dicho que viene de mucho antes de Cristo: si quieres paz prepárate para la guerra. En el mundo hay muchas guerras. En todas muere la verdad, los niños, los poetas, los hombres y mujeres…en todas hay gentes llenas de maldad. También en Ucrania. Ángeles Mestre en un escrito explica que los nazis de allí son como los de la Alemania del tercer Reich.

Un amigo mío decía que la mayoría de las guerras las montan unos señores todos juntos, de un bando y otro, en un lugar que nadie conoce y solo ellos saben porque la gente se mata.

Si quieres la Paz prepárate para LA PAZ debería ser el lema pero no se lo han planteado ni la OTAN ni Ucrania ni Rusia ni Israel ni Marruecos…ni mucho menos los señores del lugar escondido.

Palestina y el Sahara son parte de mi corazón. Hace años cuando los saharauis aun eran muy españoles y con DNI, me enteré de que en su tierra había un gran yacimiento de Fosfato Tricálcico y que se iba a montar una cinta transportadora para llevar el mineral hasta el puerto a cien kilómetros. Aquel día supe que alguien algún día diría, quizás en otras palabras, aquello de REAL-POLÍTICA u otra miserabilidad y los dejarían sin nada. Ni derecho ni libertad ni yacimiento ni tierra donde vivir.

Nuestro gobierno los ha traicionado arrojándolos a los pies de un tirano. Desde mi pequeñez y en mi esquina verde nunca justificaré a los culpables. Ni Borrel, ni Sánchez, ni Alvares, ni…ni a ninguno que hayan vendido a un pueblo que no era suyo, obteniendo compensaciones ocultas para el propio en el que según dicen estoy yo. Real-política, afirman. Mi forma de pensar no acepta la explicación, no creo que la política deba manejarse como un negocio. Considero que robar a un pueblo sus derechos es una indignidad propia de la miserable real-política y de quien la práctica.