Parece que cuidar lo hecho tiene menos importancia que hacer cosas nuevas: vivimos en el momento del glamour aparente y de la modernidad de ídem. Conste que yo creo que vendría bien para caminantes y deportistas que antes de la desembocadura del río Louro se pudiera pasar desde A Serpes a A Veiga. Pero que sólo se piense en eso y no en reconstruir la presa que protege las tierras del Cabildo de las riadas cuando con esa reconstrucción, además de proteger las orillas, volvería a aparecer la Playa de La Metralla y que no se quiera entrar a estudiar por qué huele muy mal donde vierte sus aguas la depuradora que costó mucho dinero de todos, no es de recibo.

Al Louro lo convirtieron en un río sucio y alguien le cambió el nombre para llamarlo “Río Podre”. Ahora me gustaría saber si parte de su podredumbre se vierte en El Miño. Recuerdo que el Támesis estuvo contaminado y sin vida. Ahora está limpio y hay salmones. Aquí parece que al río al que llaman pomposamente Padre le siguen enviando, previo paso por la depuradora, aguas mal olientes por sabe Dios qué. Como decíamos en mi viejo barrio de San Bartolomé, “chéirame a can” y pregunto, ¿Está esa depuradora mal dimensionada o es así a propósito ?

Y “cheira moito máis a can” que Costas, Concello y sobre todo la Confederación Hidrográfica estén tan calladitos como en “el no saben o no contestan” de los que en las encuestas no quieren dar respuestas. ¿O es que todos los funcionarios de todos los organismos que tiene que ver con El Miño son unos ignorantes?

Puede que sea así. Uno de esos entes dijo por escrito que el acueducto de Caldelas había que derribarlo porque era peligroso para colocar las escalas para los peces. ¿Estamos en otros temas de los ríos ante la misma ignorancia o es otra?

Bien está la pasarela, mal está el dique que llamamos pesquera, peor las aguas que vierte al río la depuradora (¿?) y en la orilla de la parte española además la suciedad y la falta de cuidado, hay muchos sitios con historias, que añadirían cultura a la senda y que están en un estado deplorable.

Y al final de esa ruta, entre Tui y Caldelas, al caminante o al deportista habrá que explicarle que allí estaba un acueducto no tan grande como el de Segovia pero con idéntica forma de fabricación, que además de ser parte del paisaje era patrimonio común de las gentes y que entidades que debían velar por su conservación lo destruyeron. Quedaron los cimientos y el recuerdo y las fotos para recuperarlo.

Señores del Concello (sobre todo alcalde y exconcejal de Patrimonio), técnicos de la Confederación Hidrográfica, Costas, Patrimonio,… pasarelas aparte es nuestra historia y está, quiéranlo o no, en el territorio del Ayuntamiento de Tui. Y ustedes tienen obligación de reconocer y solucionar sus errores.

En la defensa del Patrimonio Común muchos van a ser muy radicales (esa palabra que tanto disgusta a los que lo son destruyendo vidas y paisajes por encima de la razón). Para éste, digamos cronista, si eso sucede, será una bendita radicalidad. Volveremos al “nunca máis” para recuperar lo destruido y defender nuestro amor a la tierra. El cronista también se incluye.