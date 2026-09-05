Xornada de peche de «Merca na Rúa» no Porriño
comercio
y A feira pecha a súa XXXIV edición con descontos na rúa peonil
A rúa peonil do Porriño acolle hoxe a segunda e última xornada da XXXIV edición da Feira de Oportunidades «Merca na Rúa», que onte converteu o centro urbano no gran escaparate do comercio local. A feira, que leva anos realizándose, mantén a filosofía de ofrecer produtos de primeira calidade a prezos de mercadiño, permitindo que a veciñanza note menos a costa de setembro mentres os comercios locais liberan stock.
A iniciativa está organizada pola Asociación de Comerciantes e Industriais do Porriño (ACIPOR), coa colaboración do Concello do Porriño, e busca dinamizar a economía local achegando aos veciños e visitantes unha ampla variedade de produtos con descontos e condicións especiais.
O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, fixo fincapé durante a presentación da feira en que «dinamizar o comercio local é dinamizar a vila».
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