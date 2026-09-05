Visitas guiadas ao conxunto abacial de Barcia de Mera
patrimonio
y Trátase dun destacado exemplo do barroco rural galego
O Concello de Covelo continúa coa súa programación de visitas guiadas ao Conxunto Abacial de San Martiño de Barcia de Mera, unha iniciativa organizada polo propio Concello e financiada pola Deputación de Pontevedra. O programa ten como obxectivo achegar á veciñanza e ás persoas visitantes a riqueza histórica, artística e arquitectónica deste importante elemento do patrimonio municipal.
Ao longo deste ano xa se celebraron dúas xornadas de visitas guiadas, nas que as persoas participantes tiveron a oportunidade de coñecer de primeira man a historia e os elementos máis singulares do conxunto, acompañadas por un servizo profesional de guía e interpretación histórica e artística.
O Conxunto Abacial de San Martiño de Barcia de Mera constitúe un dos principais referentes do patrimonio histórico-artístico de Covelo e un destacado exemplo do barroco rural galego. Está integrado pola Igrexa de San Martiño e a Casa Reitoral, esta última especialmente singular pola riqueza ornamental da súa fachada, na que destacan as gárgolas decorativas, figuras da mitoloxía helénica e un Atlas ou Atlante que sostén unha esfera. As visitas permiten coñecer non só os aspectos arquitectónicos do conxunto, senón tamén o seu significado histórico e simbólico, contribuíndo a divulgar e poñer en valor un patrimonio que forma parte esencial da identidade cultural do municipio.
Novas datas
O programa continuará con tres novas xornadas de visitas guiadas, previstas para as seguintes datas: 20 de setembro, 4 de outubro e 8 de novembro.
Desde o Concello de Covelo anímase á veciñanza e a todas as persoas interesadas no patrimonio a participar nestas novas xornadas e descubrir este singular espazo do municipio. Toda a información sobre as inscricións e o procedemento para participar nas diferentes datas estará dispoñible na páxina web do Concello, www.concellodecovelo.es.
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