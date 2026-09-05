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Vincios xa ten placa para o seu carballo centenario

natureza

y O Torreiro de Festas loce un distintivo que identifica a árbore que preside o espazo

Inauguración da placa no carballo centenario. | //D.P.

Inauguración da placa no carballo centenario. | //D.P.

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D. P.

[Gondomar]

Todo comezou meses atrás, cando o párroco de Santa Mariña de Vincios, Juan Sobrino, pediu ao Concello que preservase e puxese en valor este exemplar de carballo centenario.

A petición callou e puxo en marcha todo un proceso técnico: a Estación Fitopatolóxica Areeiro inspeccionou o carballo, avaliou o seu estado de saúde e marcou as pautas necesarias para garantir a súa conservación a longo prazo.

Seguindo eses criterios, o Concello levou a cabo distintas tarefas de coidado e mantemento do carballo centenario que se ergue no Torreiro de Festas de Vincios, onde se colocou unha placa que o identifica e explica brevemente a súa historia.

Este exemplar forma parte da memoria colectiva e da vida cotiá de varias xeracións de veciños e veciñas de Vincios, que o teñen visto crecer xunto ás festas, os encontros e o día a día da parroquia.

No acto de colocación da placa participaron o alcalde, Paco Ferreira, e os concelleiros Nuria Lameiro e José Manuel Chamorro, xunto coas directivas da Comisión de Festas de Santa Mariña de Vincios e da Asociación de Veciños Galiñeiro de Vincios.

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«Temos a responsabilidade de coidar aqueles elementos que forman parte da historia e da identidade das nosas parroquias. Este carballo é patrimonio de Vincios e queremos que continúe formando parte da súa paisaxe e da súa memoria durante moitas xeracións máis», afirmou o alcalde durante o acto.

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