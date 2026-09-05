Última xornada do XXXVIII Festival da Poesía no Condado
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y Os grandes nomes da nova poesía galega danse cita en Salvaterra
A 38 edición do Festival da Poesía no Condado vive hoxe, sábado 5 de setembro, a súa xornada máis intensa, despois de que o venres deixase en Salvaterra de Miño unha primeira noite marcada pola regueifa xuvenil e a música de resistencia.
O venres arrincou ás 18:00 horas na Casa do Conde co I Certame Nacional de Regueifa Xove, impulsado polo Regueifa Tour e a SCD do Condado, no que sete parellas de improvisadores competiron con coplas e controversias directas. Ás 20:10 horas entregáronse os premios do II Certame Literario Xuvenil, e Laura LaMontagne ofreceu un concerto ás 20:30 horas.
O acto de presentación desta edición, conducido por Lara Soto, incluíu a lectura do limiar asinado polo xornalista portugués Bruno Carvalho. Despois, o festival viviu unha noite do máis musical. A Banda da Loba presentou Lovismo, unha viaxe polo amor e a liberdade; Loita Amada, proxecto de Jásper, combinou canción de protesta galega con novas sonoridades; e a noite pechou con Rebeliom do Inframundo, referente do rap galego que fusiona hip-hop, música tradicional e punk.
A xornada de hoxe abriuse ás 10:30 horas coa tradicional descida de embarcacións polo río Miño desde Monção. Desde as 11:00 horas, a vila enche as súas rúas con mercado de artesanía no Torreiro, animación de Ameaça de Bombo, tren chu-chu entre Salvaterra e Monção, inicio da Copa Gallaecia 2026 de Fútbol Gaélico, o Aberto de Bilharda, o III Aberto de Chave e a proxección do documental «Poesía no Condado», de Irene Pin, sobre a historia do festival desde 1973.
A mañá rematará cun recital poético ás 13:15 horas con Antón Blanco Casás, Noelia Gómez e Fátima Dguez Silva, e sesión vermú ás 13:45 horas coa banda feminina Brassica Rapa.
Pola tarde, ás 16:15 horas, disputarase a final da Copa Gallaecia de Fútbol Gaélico.
Recta final
Ás 17:00 horas, a compañía Berrobambán levará á Casa da Cultura «O transgredir das ondas», de Paula Carballeira, en homenaxe á xornalista Begoña Caamaño. Ás 18:15 horas chega Clo Plas, proxecto de Xiana Arias e Berio Molina sobre a oralidade da montaña de Lugo. Ás 18:45 horas, a Praza do Peixe acollerá a Mesa das Ideas, sobre «Solidariedade e loita contra o imperialismo», con Óscar Valadares, Marta Romero e Ana Miranda, moderada pola xornalista Charo Lopes. Á mesma hora haberá novo recital con Masha Álvarez, Samuel L. París e Pablo Otero, mentres no xardín da igrexa Inventi Teatro presenta un espectáculo familiar. Xisco Feijóo pechará a tarde ás 19:30 horas.
A noite final comezará ás 21:00 horas co recital central, con Oriana Méndez, Iria Pinheiro Santos, Lorena Souto, Eugenio Outeiro Lojo e Igor Lugrís. Despois, Mondra presentará DE RONDA, seguido da banda portuguesa Kumpania Algazarra, que actuará ás 23:35 horas. Logo virá o afropunk de Fidju Kitxora, de Guiné-Bissau, e o peche será ás 02:40 horas cun DJ set de El Gadzé.
O festival conta cun Punto Lila de atención fronte a posibles situacións de violencia machista ou LGTBIfóbica.
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