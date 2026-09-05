Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaGalicia suma 500 grandes fortunasEl precio de un preparador de profesConstrucción de pisos en la playa de Santa MartaReal Sociedad - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Última xornada do XXXVIII Festival da Poesía no Condado

poesía

y Os grandes nomes da nova poesía galega danse cita en Salvaterra

Actuación de Peter Punk no Festival da Poesía no Condado, no 2025. | // D.P.

Actuación de Peter Punk no Festival da Poesía no Condado, no 2025. | // D.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

[Salvaterra de Miño]

A 38 edición do Festival da Poesía no Condado vive hoxe, sábado 5 de setembro, a súa xornada máis intensa, despois de que o venres deixase en Salvaterra de Miño unha primeira noite marcada pola regueifa xuvenil e a música de resistencia.

O venres arrincou ás 18:00 horas na Casa do Conde co I Certame Nacional de Regueifa Xove, impulsado polo Regueifa Tour e a SCD do Condado, no que sete parellas de improvisadores competiron con coplas e controversias directas. Ás 20:10 horas entregáronse os premios do II Certame Literario Xuvenil, e Laura LaMontagne ofreceu un concerto ás 20:30 horas.

O acto de presentación desta edición, conducido por Lara Soto, incluíu a lectura do limiar asinado polo xornalista portugués Bruno Carvalho. Despois, o festival viviu unha noite do máis musical. A Banda da Loba presentou Lovismo, unha viaxe polo amor e a liberdade; Loita Amada, proxecto de Jásper, combinou canción de protesta galega con novas sonoridades; e a noite pechou con Rebeliom do Inframundo, referente do rap galego que fusiona hip-hop, música tradicional e punk.

A xornada de hoxe abriuse ás 10:30 horas coa tradicional descida de embarcacións polo río Miño desde Monção. Desde as 11:00 horas, a vila enche as súas rúas con mercado de artesanía no Torreiro, animación de Ameaça de Bombo, tren chu-chu entre Salvaterra e Monção, inicio da Copa Gallaecia 2026 de Fútbol Gaélico, o Aberto de Bilharda, o III Aberto de Chave e a proxección do documental «Poesía no Condado», de Irene Pin, sobre a historia do festival desde 1973.

A mañá rematará cun recital poético ás 13:15 horas con Antón Blanco Casás, Noelia Gómez e Fátima Dguez Silva, e sesión vermú ás 13:45 horas coa banda feminina Brassica Rapa.

Pola tarde, ás 16:15 horas, disputarase a final da Copa Gallaecia de Fútbol Gaélico.

Recta final

Ás 17:00 horas, a compañía Berrobambán levará á Casa da Cultura «O transgredir das ondas», de Paula Carballeira, en homenaxe á xornalista Begoña Caamaño. Ás 18:15 horas chega Clo Plas, proxecto de Xiana Arias e Berio Molina sobre a oralidade da montaña de Lugo. Ás 18:45 horas, a Praza do Peixe acollerá a Mesa das Ideas, sobre «Solidariedade e loita contra o imperialismo», con Óscar Valadares, Marta Romero e Ana Miranda, moderada pola xornalista Charo Lopes. Á mesma hora haberá novo recital con Masha Álvarez, Samuel L. París e Pablo Otero, mentres no xardín da igrexa Inventi Teatro presenta un espectáculo familiar. Xisco Feijóo pechará a tarde ás 19:30 horas.

A noite final comezará ás 21:00 horas co recital central, con Oriana Méndez, Iria Pinheiro Santos, Lorena Souto, Eugenio Outeiro Lojo e Igor Lugrís. Despois, Mondra presentará DE RONDA, seguido da banda portuguesa Kumpania Algazarra, que actuará ás 23:35 horas. Logo virá o afropunk de Fidju Kitxora, de Guiné-Bissau, e o peche será ás 02:40 horas cun DJ set de El Gadzé.

Noticias relacionadas

O festival conta cun Punto Lila de atención fronte a posibles situacións de violencia machista ou LGTBIfóbica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents