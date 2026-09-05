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Tui rexistra o récord de 5.614 visitas turísticas no mes de agosto

Un peregrino comeza en Tui o seu camiño en bicicleta. | // D.P.

Un peregrino comeza en Tui o seu camiño en bicicleta. | // D.P.

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D. P.

[Tui]

A Oficina Municipal de Turismo de Tui, situada no Paseo da Corredoira, atendeu 5.614 persoas durante o mes de agosto, unha cifra récord que supón un incremento do 28% respecto ao mesmo mes do ano anterior.

Do total de visitantes, 4.501 acudiron en busca de información turística sobre a cidade, mentres que 1.113 eran peregrinos que se dirixían a Santiago de Compostela a través do Camiño Portugués.

A maioría dos turistas procedían de España, principalmente de Madrid, Barcelona, Valencia e Sevilla, fronte a 220 visitantes internacionais chegados sobre todo de Portugal, Francia, Italia e Estados Unidos.

No caso dos peregrinos, tamén predominaron os españois, procedentes de Madrid, Sevilla, Barcelona, Málaga e Córdoba, mentres que 347 eran estranxeiros, principalmente de Italia, Estados Unidos, Alemaña, Portugal e Reino Unido.

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O aumento de visitantes coincide coa celebración do 800 aniversario da consagración da Catedral de Tui, un evento que ten reforzado a proxección turística e patrimonial da localidade ao longo deste ano.

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