Tui rexistra o récord de 5.614 visitas turísticas no mes de agosto
A Oficina Municipal de Turismo de Tui, situada no Paseo da Corredoira, atendeu 5.614 persoas durante o mes de agosto, unha cifra récord que supón un incremento do 28% respecto ao mesmo mes do ano anterior.
Do total de visitantes, 4.501 acudiron en busca de información turística sobre a cidade, mentres que 1.113 eran peregrinos que se dirixían a Santiago de Compostela a través do Camiño Portugués.
A maioría dos turistas procedían de España, principalmente de Madrid, Barcelona, Valencia e Sevilla, fronte a 220 visitantes internacionais chegados sobre todo de Portugal, Francia, Italia e Estados Unidos.
No caso dos peregrinos, tamén predominaron os españois, procedentes de Madrid, Sevilla, Barcelona, Málaga e Córdoba, mentres que 347 eran estranxeiros, principalmente de Italia, Estados Unidos, Alemaña, Portugal e Reino Unido.
O aumento de visitantes coincide coa celebración do 800 aniversario da consagración da Catedral de Tui, un evento que ten reforzado a proxección turística e patrimonial da localidade ao longo deste ano.
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