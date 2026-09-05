Tui dedica setembro a lembrar e celebrar a súa herdanza xudía
historia
y O setembro xudeu busca achegar o patrimonio xudeu á cidadanía
Un ano máis, Tui pón en valor un dos capítulos máis singulares da súa historia co programa «Setembro Xudeu», que se desenvolve ata o 27 de setembro baixo a organización do Concello. A iniciativa reúne trece actividades entre visitas guiadas, visitas teatralizadas, exposicións, conferencias, proxeccións de cine e propostas musicais, todas elas orientadas a difundir e dar a coñecer o legado xudeu que atesoura esta cidade histórica de Pontevedra.
O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, e a concelleira de Turismo e Patrimonio, Ana María Núñez, presentaron o programa, que coincide coa celebración das Xornadas Europeas da Cultura Xudía, un encontro que se celebra en todo o continente dende 1999 coa intención de destacar a importancia histórica do patrimonio xudeu e promover o diálogo, o recoñecemento e o intercambio cultural a través de conferencias, concertos, actuacións e visitas guiadas que teñen lugar de forma simultánea en distintos países europeos.
A concelleira Ana Núñez explicou que o fío condutor desta edición de 2026, común a toda Europa, é o Amor (Ahavá), un concepto que rende homenaxe a un sentimento que marcou o pasado xudeu no continente europeo. Segundo Núñez, trátase dunha idea diversa e profunda que se reflicte nas tradicións familiares, na paixón polo patrimonio e na capacidade de tender pontes coas culturas europeas.
O alcalde Enrique Cabaleiro subliñou que este programa reúne eventos, itinerarios e propostas destinadas a poñer en valor a historia e o patrimonio da cidade ao longo dos séculos, reforzando así o papel de Tui como referente do legado sefardí en Galicia.
Entre as propostas destacan a exposición sobre os sambenitos da catedral de Tui, visitas teatralizadas polo casco histórico, unha conferencia sobre os amores e tribulacións en tempos da Inquisición a cargo de Suso Vila, e proxeccións de documentais e filmes como «Adio kerida» e «Lacombe Lucien», organizadas en colaboración co Cine Club de Tui. O programa inclúe tamén visitas guiadas a cargo de profesionais do turismo local, a presentación da novela «Las llaves de Sefarad: el misterio de un legado» de Javier Bona, unha conferencia de Wanda Teplesky sobre a vida xudía en Galicia, e pechará cun concerto de música medieval e sefardí do dúo «Luparias» na Igrexa de San Domingos. Ao longo de todo o mes poderá visitarse ademais un photocall conmemorativo e unha exposición bibliográfica e audiovisual na biblioteca municipal.
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