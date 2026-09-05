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Titiricircus de Tanxarina Títeres na Praza da Biblioteca

nigrán

y Trátase da obra máis representada do teatro galego, con máis de 1.500 funcións dende 1987

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D. P.

[Nigrán]

O Concello de Nigrán ofrece hoxe ás 19:00 horas, na Praza da Biblioteca, o espectáculo Titiricircus, obra mestra de Tanxarina Títeres. A proposta chega coa colaboración da Deputación de Pontevedra, dentro do programa +Escénicas.

Titiricircus é a obra máis representada da historia do teatro galego, con máis de 1.500 funcións dende a súa estrea en 1987. Rende homenaxe ao circo clásico de carpa alta e bicolor a través de dous vellos traballadores que rememoran as glorias do seu pasado na pista, nun xogo participativo co público. Con marionetas de fíos e sentido do humor, desfilan personaxes como «o home máis forte da Península Ibérica» ou «o malabarista máis divertido do mundo».

Está avalada como espectáculo recomendado pola Rede de Teatros e conta cun libro homónimo editado por Kalandraka. Destaca pola súa forza expresiva, comicidade e complicidade entre os bonecos e os manipuladores.

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Tanxarina Títeres é unha das compañías máis recoñecidas do teatro de marionetas, en Galicia e fóra das súas fronteiras. Fundada en 1983 por exalumnos de Harry Tozer, mestre da manipulación de marionetas de fío no Institut do Teatre de Barcelona, e por profesionais do teatro infantil galego, forxou un selo de identidade inconfundible. Combina o traballo actoral con técnicas diversas: marionetas de fíos, monicreques de luva, baleas, sombras chinesas e bunrakus.

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