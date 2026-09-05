Salvaterra estrea o Urban Fest con break dance e grafiti
danza urbana
y O grande atractivo será o North Breaking, un campionato 1 vs. 1 con bailaríns de EE. UU., Venezuela e España
Salvaterra de Miño celebra o próximo domingo 13 de setembro a primeira edición do Salvaterra Urban Fest, un festival dedicado á cultura urbana que converterá o parque da Canuda en escenario do break dance e do graffiti durante toda unha xornada.
O gran atractivo da cita é o North Breaking, un campionato internacional de break dance en formato 1 vs. 1 no que competirán bailaríns de varias nacionalidades nun espectáculo de alto nivel. O xurado reunirá a tres nomes de peso na disciplina: Bboy Brahim, chegado desde Estados Unidos e protagonista dunha batalla xa considerada lendaria fronte a Francia, con paso polo elenco de bailaríns de Madonna e experiencia como actor e modelo; Bboy Becon, referente venezolano de ampla proxección internacional; e Dry Bones, representante español das crews Black Shadows Crew e Cross Agressive, coñecido pola precisión dos seus movementos acrobáticos.
Como speaker actuará Bboy Kawa, veterano na presentación de eventos de breaking nacionais e internacionais, encargado de dinamizar as batallas e achegar enerxía ao público.
Pola mañá haberá talleres gratuítos de breaking para cativada. Xunto a isto, os artistas Pow & CIA realizarán unha exhibición de graffiti en directo cuxo resultado permanecerá exposto no parque durante todo o mes.
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