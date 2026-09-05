Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaGalicia suma 500 grandes fortunasEl precio de un preparador de profesConstrucción de pisos en la playa de Santa MartaReal Sociedad - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Salvaterra estrea o Urban Fest con break dance e grafiti

danza urbana

y O grande atractivo será o North Breaking, un campionato 1 vs. 1 con bailaríns de EE. UU., Venezuela e España

Presentación do I Salvaterra Urban Fest. | // D.P.

Presentación do I Salvaterra Urban Fest. | // D.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

[Salvaterra de Miño]

Salvaterra de Miño celebra o próximo domingo 13 de setembro a primeira edición do Salvaterra Urban Fest, un festival dedicado á cultura urbana que converterá o parque da Canuda en escenario do break dance e do graffiti durante toda unha xornada.

O gran atractivo da cita é o North Breaking, un campionato internacional de break dance en formato 1 vs. 1 no que competirán bailaríns de varias nacionalidades nun espectáculo de alto nivel. O xurado reunirá a tres nomes de peso na disciplina: Bboy Brahim, chegado desde Estados Unidos e protagonista dunha batalla xa considerada lendaria fronte a Francia, con paso polo elenco de bailaríns de Madonna e experiencia como actor e modelo; Bboy Becon, referente venezolano de ampla proxección internacional; e Dry Bones, representante español das crews Black Shadows Crew e Cross Agressive, coñecido pola precisión dos seus movementos acrobáticos.

Como speaker actuará Bboy Kawa, veterano na presentación de eventos de breaking nacionais e internacionais, encargado de dinamizar as batallas e achegar enerxía ao público.

Noticias relacionadas

Pola mañá haberá talleres gratuítos de breaking para cativada. Xunto a isto, os artistas Pow & CIA realizarán unha exhibición de graffiti en directo cuxo resultado permanecerá exposto no parque durante todo o mes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents