Redondela xa comezou o seu programa de roteiros de setembro
sendeirismo
y Onte comezou un mes cargado de rutas guiadas e de balde para descubrir a natureza e o patrimonio do municipio
Tralo comezo de onte coa andaina pola Flora e Fauna de Cabeiro, os roteiros de setembro do Concello de Redondela continúan hoxe co paseo nocturno «O Río Maceiras» (21:00-23:00 h), e mañá con dúas propostas simultáneas: a ruta ambiental «O Bosque do Río Fondón» (10:00-13:00 h) e un kaiak turístico á Portela (10:30-12:30 h), este último por 20 euros por persoa.
O sábado 12 chega o paseo nocturno «A Punta de Cesantes» (20:30-23:00 h) e o domingo 13, a ruta curta «O Río Pexegueiro» (10:00-13:00 h). O venres 18 está reservado para a observación de aves limícolas na Senda da Portela (16:00-18:00 h), e o programa péchase o domingo 27 coa ruta polos Montes de Ventosela (17:30-20:30 h).
A concelleira de Turismo e Cultura, Rita Pérez, subliñou que o programa busca «poñer en valor o noso patrimonio inmaterial, as nosas lendas e historia», combinando lecer e aprendizaxe para todos os públicos. Pola súa parte, o edil de Sostibilidade, Roberto Villar, destacou que estes roteiros axudan a «concienciar sobre a protección da nosa biodiversidade» e a fomentar un modelo de lecer sostible.
As prazas requiren reserva previa na Oficina de Turismo (rúa Isidoro Queimaliños), no teléfono 986 401 713 ou por correo a turismo@redondela.gal.
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