Récord de participación no V Festival de Charangas
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y Cinco charangas e 17 novas peñas con preto de 400 integrantes protagonizan hoxe o festival
O Festival de Charangas de Salceda vive hoxe a súa quinta edición nunha xornada que bate récords de participación. O evento, organizado pola Charanga SGHAE, reunirá cinco charangas: Os Jaláticos, Os Caliqueños, Costamekrelos, New Tocados e a propia anfitriona.
O festival, considerado xa un dos máis importantes de Galicia no seu ámbito, destaca este ano pola presenza da Charanga New Tocados. O grupo, que viaxa dende Madrid, fará en Salceda a súa última actuación en Galicia dentro da xira de despedida na que se atopa inmersa.
A gran novidade desta edición é a creación de 17 peñas, formadas por preto de 400 persoas, que se sumarán á celebración cun xantar conxunto tras un primeiro encontro na Praza do Concello. A iniciativa, pensada para reforzar a participación veciñal, tivo tal acollida que a organización pechou as inscricións dúas semanas antes da data prevista.
A xornada arrincará coa quedada das peñas na praza principal e o xantar en común, antes de dar paso, ás cinco da tarde, ao tradicional pasarrúas. Nel, as cinco charangas percorrerán varios locais emblemáticos da vila, con paradas no Café Charango, na Parchita e na Maldita.
A festa culminará na Praza do Concello, onde dende as dez da noite as charangas ofrecerán as súas actuacións sobre o escenario principal, pechando así unha xornada chamada a converterse na máis concorrida da historia do festival.
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