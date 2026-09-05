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Ponteareas comeza as festas con Carlos Blanco coma pregoeiro

tradición

y Hoxe ten lugar a tradicional e esperada Feira dos Remedios

Sobre estas liñas, Feira tradicional dos Remedios nunha edición anterior. Á dereita, presentación das festas de setembro 2026. | // D.P.

Sobre estas liñas, Feira tradicional dos Remedios nunha edición anterior. Á dereita, presentación das festas de setembro 2026. | // D.P.

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D. P.

[Ponteareas]

Ponteareas vive xa as súas festas de setembro máis ambiciosas, cunha duración de case catro semanas. O arranque oficial produciuse onte, coa lectura do pregón a cargo do actor e humorista Carlos Blanco desde a Casa do Concello ás 21:00 horas.

Ponteareas comeza as festas con Carlos Blanco coma pregoeiro

Ponteareas comeza as festas con Carlos Blanco coma pregoeiro

O concelleiro de Cultura, Juan Carlos González, destacou nos días previos que «o gran valor de setembro en Ponteareas é como conviven e se dan a man a nosa tradición máis viva, coa Feira dos Remedios, o Concurso de Gaitas ou os globos de San Miguel, coas propostas máis modernas e actuais». Segundo o edil, trátase dunha «axenda transversal deseñada para que todas as xeracións compartan un mesmo espazo público de festa».

Pola súa banda, a alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, amosouse moi orgullosa do traballo realizado para sacar adiante este programa. «Deseñamos unhas festas que reflicten o que é Ponteareas: unha vila acolledora, orgullosa das súas raíces e chea de vida. Contar con Carlos Blanco para o pregón é unha garantía de risas e talento galego para abrir uns días onde veciños e visitantes van atopar alternativas de lecer de primeiro nivel desde o primeiro ata o último día de mes», declarou a rexedora.

O propio venres, xunto ao pregón, abríronse os postos enogastronómicos na Praza Bugallal e tivo lugar o desfile de Xigantes e Cabezudos, que puxo cor e música ás rúas do centro da vila. Celebrouse tamén un obradoiro de chapas e maquillaxe infantil.

Feira dos Remedios

A xornada de hoxe é unha das citas máis emblemáticas do calendario, coa celebración da XVIII Feira Tradicional dos Remedios, catalogada de Festa de Interese Turístico Galego, e o XXXIV Festival Folclórico do Condado, que enchen a vila de música tradicional e artesanía desde as 11:00 horas. A programación de hoxe suma ademais os espectáculos do Mago Teto e o Circo de Lume na Praza de Bugallal, así como unha verbena na Praza Maior que pechará a noite.

O deporte tamén ten hoxe o seu protagonismo, coa disputa do IV Torneo Internacional Festas de Setembro de hóckei, que se desenvolve no Pavillón Álvaro Pino ata mañá, nas categorías de micros, prebenxamín, benxamín, alevín e infantil. Ademais do anfitrión, participan neste torneo un total de cinco equipos, chegados de diferentes puntos de España e Portugal.

A gastronomía local terá o seu oco nas festas mañá domingo, coa celebración da X Festa de Exaltación do Pemento de Guláns, no Parque da Avisoureira, a partir das 10:30 horas, unha cita que cada ano atrae a numeroso público arredor deste produto tradicional da comarca.

Entre os fitos da programación musical destaca a actuación de A Roda, prevista para o sábado 19 de setembro ás 21:00 horas no Parque da Feira Vella, enmarcada no ciclo Xacobeo 2027. Cun legado de case medio século de historia, a mítica formación viguesa fará vibrar a Ponteareas cos seus grandes himnos populares.

Esa xornada do 19 de setembro será un dos días grandes do folclore na vila, xa que coincidirá tamén coa ruada e a celebración do LVIII Concurso de Gaitas de Ponteareas, no Auditorio Reveriano Soutullo a partir das 17:00 horas.

Entre as citas destacadas cómpre salientar o IV Encontro de Corais Ángel Viro, que terá lugar o domingo 13, ás 18:00 horas, no Auditorio Reveriano Soutullo; así como a segunda edición dos Premios Agustina Sarmiento-Ponteareáns/as Distinguidos/as do Ano, que se entregarán o sábado 26, ás 20:00 horas, no mesmo auditorio, en recoñecemento ao talento, o compromiso, a solidariedade e a excelencia das persoas, entidades e colectivos vinculados ao municipio.

No plano deportivo, alén do torneo de hóckei, o ciclismo estará presente coa celebración do Gran Premio Festas de Setembro Borja Gómez Méndez, organizado polo Club Ciclista Ponteareas e previsto para as 9:00 horas do día 13. A oferta deportiva complétase co novo Torneo de Patinaxe «Vila do Corpus», que se celebrará no complexo deportivo Álvaro Pino durante os días 19 e 20 de setembro.

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A tradición relixiosa e os actos solemnes terán lugar o martes 8, con misa e procesión acompañada pola Banda de Xinzo, e o martes 29, día en que se vivirá o esperado lanzamento dos globos de San Miguel, ás 13:30 horas, na Praza Bugallal, precedido por obradoiros preparatorios os días 16 e 23 de setembro.

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