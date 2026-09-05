«O rural é o novo punk»
y Furada é un proxecto de música underground que eclosiona a electrónica e a poesía ao servizo da rebeldía
Rafael Martínez
Adrián Riveiro (guitarras e teclados) e Pablo Gómez (voz), integrantes do grupo Furada, irrompen na música galega co seu post-punk electrónico que vai máis aló da experimentación sonora. Cando a disrupción chega coa forza dunha pedra, non se discute o golpe, só queda asimilar o que está a pasar. Hai pouca marxe para relaxación e a indiferenza: a banda de Crecente (lugar onde crean, ensaian e perfilan as súas composicións) está preparada para un asalto dende o rural. O underground, ao igual ca enerxía, nin se crea, nin se destrúe: existe aínda que non o mires.
O 24 de maio presentaron o seu disco homónimo, editado por Ferror Records, do que xusto estes días están a celebrar a ansiada edición en vinilo. A data da posta en sociedade, non foi cuestión de casualidade. O 24 de maio cumpríanse 30 anos do pasamento do poeta galego Lois Pereiro, un referente para a banda, que o incorpora no tema «San Xoán de Lois Pereiro», unha das cancións de referencia do disco. Un total de dez composicións que xa descargan en directo.
Fixeron unha parada no JJCopas de Ponteareas, así que aproveitamos a ocasión para falar con eles e aprender que, na arte, a irreverencia non é unha pose, é unha razón de ser.
- Vemos a Furada ben acompañada. Podemos falar máis ca dunha banda, dun movemento cultural?
Pablo: Si, tivemos a sorte de contar con persoas que, aínda que non aparecen no disco, son parte nosa. Alba Casas, unha investigadora e doutora en artes que fixo o noso vídeo do San Xoán, que foi quen de plasmar a súa visión desta temática máis poética e mitolóxica; os actores, como Branca ou Isma... Ademais de moita xente que colaborou. Podemos falar dunha comunidade real que hai ao redor da nosa proposta.
- Unha auténtica comunidade que participa e aporta en cada actividade que facedes, non é así?
Pablo: Si. A mesma Alba Casas, que vive nas Neves; Xandra Táboas, poeta que nos inspira na rebeldía e o activismo, ademais de colaborar nos nosos vídeos; Oriana Méndez, poeta que nos impulsou a participar no certame poético de Uxío Novoneira... Frescura da nova poesía que se está a facer en Galicia. E a comunidade vai máis aló, a portada do disco é unha imaxe captada por Demi Álvarez nas cargas policiais no peche de Telanosa.
- Unha banda coma esta ten que ser froito de algo máis que a casualidade. Como vos coñecestes e como foi a conexión?
Pablo: Foi cunha amiga en común, Begoña Arce, que nos presentou no contexto dunha exposición pictórica súa. Xurdiu unha especie de ser sen nome que foi crecendo sobre a capacidade de crear cousas dende a víscera. Comezamos a falar de diferentes autores, dos poetas franceses malditos, e de autores que influenciaban a grandes músicos coma Blake, Paul Whitman, Nietzsche, Rimbaud... Había moitas cousas en común sobre a electrónica, o post-punk... E así xorde.
- E de donde viñades musicalmente falando?
Adrián: Xusto me pillou nun momento bastante creativo á volta de Madrid. Creamos un grupo chamado Adeus Manuel no que se mesturaba o folclore e a electrónica, e unha banda de rock progresivo, Filebo. Agora tamén cunha colaboro rapeira chamada Silvia, de Taboexa, de nome artístico ST. E no medio, de maneira natural, xurdiu o proxecto. O primeiro día que ensaiamos xa saíu o primeiro tema, foi un sinal.
Pablo: Eu publiquei varios poemas nun pequeno boletín de Mos, Letras perennes de folla caduca, ao que lle teño moito cariño. O primeiro poema desas publicacións, «Alas Negras», foi precisamente o primeiro que musicamos. Tamén colaborei coa revista Orballo en Ourense, e facíamos radio na radio de Allariz durante dous anos. A conexión foi algo natural.
- Como foi o proceso de composición e gravación do disco?
Pablo: Levamos coa creación preto de catro anos, algunhas cousas saen no momento e outras tardan, coma «Suicidas sen gloria», unha das cancións que nos custou bastante tirar para adiante. Mais o certo é que quedamos moi a gusto con como quedou o disco, así coma con todo o traballo que fixo Javier Vicalo para conectar as texturas das composicións.
- Que referente tiñades presentes?
Pablo: Hai grandes referentes para nós coma Xosé Manuel Pereiro de Radio Océano e coma Germán Copinni de Golpes Bajos. Ademais hai que ter en conta toda a poesía musicada galega, dende Juan Pardo a Suso Baamonde, e moitos máis que obviamente o fixeron antes que nós.
- A vista do panorama actual; coma estades a ver ás novas xeracións que usan o galego coma vós para compoñer e interpretar?
Adrián: O rural é o novo punk. Sen idealizalo, hai unha historia por contar que se está representando. Queda moito por contar. No meu caso é ter un sitio onde poder sentirme libre e poder compoñer e traballar. Hai que baixar tamén un pouco a terra para que poidamos recuperar poboación, hai casos sangantes con unha perda importante de poboación, hai que crear tecido para poder vivir e traballar no rural.
- Cales son as próximas datas?
Pablo: Acabamos de recibir os vinilos así que estamos con moitas ganas de presentalo e facelo chegar. Estaremos o 18 de setembro compartindo escenario con Flanagan en La Pecera, en Vigo, e seguimos traballando para confirmar máis datas. Para o que non poida achegarse, temos o vinilo nas tendas de discos de Compostela, Ferrol... E, por suposto, na web da nosa disqueira, Ferror Records.
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