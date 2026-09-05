O Rosal enche setembro e outubro de teatro e música
programación
y Máis dunha ducia de propostas culturais tomarán os espazos municipais
O Rosal xa ten axenda cultural para setembro e outubro, e vén cargada. Máis dunha ducia de citas entre teatro, música, narración oral, exposicións e actividades tradicionais ocuparán o Auditorio Municipal, a Biblioteca e a Praza do Calvario nas próximas semanas, cunha oferta pensada para todas as idades.
Setembro arrinca cos Venres Rebuldeiros, o ciclo de narración oral que leva historias á Biblioteca ás seis da tarde. O venres 11 chegará «Os mundos de Elisa» e o día 25 será a quenda de «Historias dun mundo grande», dous contos pensados para achegar a lectura e a fantasía aos máis cativos.
O teatro tamén ten espazo destacado neste primeiro mes. Noitebras Teatro sobe ao escenario do Auditorio Municipal o domingo 20 de setembro, ás oito da tarde, con «Retablo do esperpento». Unha semana despois, o domingo 27 e á mesma hora, chega Mofa e Befa- Producións Excéntricas coa obra «Os dous de sempre», unha proposta que promete boas doses de comedia para pechar o mes.
A alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, quere que estas citas sirvan para que a xente saia de casa, se atope e comparta tempo en común, convencida de que a cultura axuda a espertar curiosidade e a facer un municipio máis vivo. Na mesma liña, o concelleiro de Cultura, Carlos Villanueva, insiste en que a programación busca que cada persoa atope algo que lle apeteza descubrir, e que a Biblioteca, o Auditorio e a propia Praza do Calvario sigan funcionando como puntos de encontro arredor da cultura.
Xa en outubro, os Venres Rebuldeiros volven á Biblioteca o día 9, tamén ás seis da tarde, con Vero Rilo protagonizando «Elas». O ciclo despedirase o venres 23, á mesma hora, con «Estás como unha cabra». Entre ambas citas, a tradición toma o relevo na Praza do Calvario coa Festa do Pilar de Outono: o domingo 11 actúa Tiruleque e o luns 12 a xornada combina unha feira de produtos, unha demostración do traballo dos cabaqueiros e a celebración do VI Memorial Irmáns Flores.
A música chega o sábado 24 de outubro ao Auditorio coa celebración, ás oito da tarde, do Concerto de Outono da Agrupación Musical do Rosal, que este ano coincide co 22º aniversario da Coral. O peche da programación escénica chegará o domingo 25, tamén ás oito da tarde, coa representación de «O que calamos», da compañía Denigrantes Comediantes.
A oferta non se limita aos escenarios. Entre o 7 e o 14 de setembro poderá visitarse «Mandalas e bolboretas», de Enrique Toscano, unha mostra que xoga coa cor e coas formas propias deste tipo de debuxo. Despois, do 18 de setembro ao 7 de outubro, chegará «Expresarte», unha proposta impulsada pola Consellería de Política Social e Igualdade. E cara ao final da axenda, do 9 ao 12 de outubro, pecharase o capítulo expositivo con «Cestería e pintura», traballos de alumnas de Águeda Suárez.
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