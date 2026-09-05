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Nigrán volve ceder unha vivenda ás monitoras saharauís

vacacións en paz

y É o cuarto ano consecutivo que as monitoras do programa residen en Camos

Juan González e Bibiana Peixoto xunto ás monitoras saharauís e os cativos que estiveron na casa. | // D.P.

Juan González e Bibiana Peixoto xunto ás monitoras saharauís e os cativos que estiveron na casa. | // D.P.

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D. P.

[Nigrán]

O Concello de Nigrán reiterou este verán a súa cooperación co pobo saharaui cedendo, por cuarta vez consecutiva, unha das vivendas municipais do recinto de Balinfra (Camos) ás monitoras que acompañaron durante todo o verán aos 315 cativos do programa «Vacacións en Paz» en Galicia.

Desde finais de xullo e até o 7 de setembro, dúas monitorias hospédanse nesta casa xunto á cativada que, por problemas de adaptación con algunha das partes, desisten de permanecer coa familia acolledora na comunidade galega.

O alcalde de Nigrán, Juan González, acompañado da edil de Servizos Sociais, Bibiana Peixoto, visitou asiduamente a vivenda e alí recibiu ás familias acolledoras do Val Miñor, onde pasaron o verán cinco crianzas, dúas delas en Nigrán. «A experiencia é moi enriquecedora para todos. O Concello ten a sorte de dispor dunha vivenda municipal que durante o verán non emprega o CEE Juan María, así que estamos encantados de colaborar con Solidariedade Galega co Pobo Saharaui cedéndolla este tempo e dándolle así o máximo uso social», explicou o rexedor, quen precisou que o Concello concede tamén unha subvención directa.

González destacou o valor do intercambio cultural: «O barrio está atento a calquera necesidade que teñen para botar unha man e xa agardan por eles. A súa presenza aquí contribúe a achegarnos máis entre os pobos e desmontar calquera tipo de prexuízo, non podemos estar máis contentos de acollelos». O Concello mantén ademais a súa aposta pola cooperación internacional financiando o proxecto «Nadafa», de recollida de residuos e sensibilización ambiental nos campamentos de refuxiados saharauis en Arxelia, na wilaya de Bojador, de 16.500 habitantes.

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«O conflito do Sáhara compete directamente a España porque foi unha provincia máis deste país, e por iso queremos manter unha colaboración con eles; cremos que desde o local tamén debemos formar parte da cooperación internacional», insistiu o rexedor.

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