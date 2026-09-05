Nigrán traballa pola renovación do selo «Cidade Amiga da Infancia»
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y O Concello celebrou unha mesa de coordinación interna para avaliar o cumprimento do plan
O Concello de Nigrán reuniu á súa mesa de coordinación interna para supervisar o Plan Municipal da Infancia. O encontro, que se celebra dúas veces ao ano baixo dirección técnica de Atelier Social, conta coa participación do alcalde e de concelleiros como Estela Pérez (Educación), Roberto Garrido (Deportes) e Patricia Diego (Igualdade), xunto con persoal técnico municipal. O obxectivo é avaliar a implementación do plan e formular novas propostas, que quedarán recollidas nun informe de seguimento destinado a Unicef.
Esta entidade outorgou a Nigrán, hai dous anos, o selo «Cidade Amiga da Infancia», un recoñecemento cunha vixencia de catro anos que require renovación mediante un control estrito. «Estamos a construír un Nigrán onde cada neno, nena ou adolescente pode sentirse seguro, protexido e escoitado», resumiu o alcalde, Juan González, quen en novembro volverá presidir o Pleno Infantil municipal.
Entre os temas tratados na xuntanza estiveron o Servizo de Atención Temperá, o programa Panacea, o campamento municipal de verán, os obradoiros afectivo-sexuais nos colexios e a cafetería inclusiva do Centro da Terceira Idade na Ramallosa.
A iniciativa «Cidades Amigas da Infancia», liderada por Unicef España desde 2002, busca situar o benestar e a participación da infancia no centro das políticas locais, en alianza co Ministerio competente en Infancia, a Federación Española de Municipios e Provincias e o Instituto Universitario de Necesidades e Dereitos da Infancia e a Adolescencia.
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