Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaGalicia suma 500 grandes fortunasEl precio de un preparador de profesConstrucción de pisos en la playa de Santa MartaReal Sociedad - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Nigrán traballa pola renovación do selo «Cidade Amiga da Infancia»

infancia

y O Concello celebrou unha mesa de coordinación interna para avaliar o cumprimento do plan

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

[Nigrán]

O Concello de Nigrán reuniu á súa mesa de coordinación interna para supervisar o Plan Municipal da Infancia. O encontro, que se celebra dúas veces ao ano baixo dirección técnica de Atelier Social, conta coa participación do alcalde e de concelleiros como Estela Pérez (Educación), Roberto Garrido (Deportes) e Patricia Diego (Igualdade), xunto con persoal técnico municipal. O obxectivo é avaliar a implementación do plan e formular novas propostas, que quedarán recollidas nun informe de seguimento destinado a Unicef.

Esta entidade outorgou a Nigrán, hai dous anos, o selo «Cidade Amiga da Infancia», un recoñecemento cunha vixencia de catro anos que require renovación mediante un control estrito. «Estamos a construír un Nigrán onde cada neno, nena ou adolescente pode sentirse seguro, protexido e escoitado», resumiu o alcalde, Juan González, quen en novembro volverá presidir o Pleno Infantil municipal.

Entre os temas tratados na xuntanza estiveron o Servizo de Atención Temperá, o programa Panacea, o campamento municipal de verán, os obradoiros afectivo-sexuais nos colexios e a cafetería inclusiva do Centro da Terceira Idade na Ramallosa.

Noticias relacionadas

A iniciativa «Cidades Amigas da Infancia», liderada por Unicef España desde 2002, busca situar o benestar e a participación da infancia no centro das políticas locais, en alianza co Ministerio competente en Infancia, a Federación Española de Municipios e Provincias e o Instituto Universitario de Necesidades e Dereitos da Infancia e a Adolescencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents