Mos prepara a segunda edición do Festival Alfacuca Picnic
sostibilidade
y A xornada de convivencia, o 19 de setembro, contará con 11 horas de actividades ambientais
Mos celebrará o próximo sábado 19 de setembro a segunda edición do Festival Alfacuca Picnic, unha xornada que combina convivencia e educación ambiental na Aldea Alfacuca. O evento, integrado na filosofía do programa municipal Coidamos, incorpora nesta edición un maior número de actividades relacionadas coa reciclaxe, a reutilización e a economía circular.
A programación arrincará ás 11.00 horas coa andaina ao Monte de Louredo, organizada xunto coa Comunidade de Montes Louredo, acompañada dos obradoiros de «Facendo Pan», «A Leitería» e «Reciclaxe de maceteiros e máscaras». Ás 12.00 horas chegará a iniciación á observación de aves, novos obradoiros de reciclaxe para elaborar comedeiros de paxaros e un storytime en inglés de Kids&Us. Ao mediodía terán lugar tamén a charla «Alfacuca Obxectivo 2030», a intervención «O corazón dun Mos sostible» de APROEMA e o concerto sesión vermú de King Kids. Ás 14.30 horas, o picnic colectivo con música do grupo de gaitas C.C. Herville será un dos momentos centrais da xornada.
A tarde continuará cargada de propostas: obradoiro de cabaliños con material de refugallo, novas quendas de Facendo Pan, A Leitería, cabaliños e títeres con reciclaxe , e a Ruta Invasorarte con máis obradoiros. O pasarrúas do xigante «Barriga Verde» abrirá a programación de rúa ás 17.30 horas, seguido da maxia ao solpor de Mago Marco e do espectáculo de títeres Barriga Verde. O concerto de The Blow Up’s pechará o festival ás 20.00 horas.
A organización disporá de dous stands de reciclaxe con persoal especializado, vaixela reutilizable e a presenza do Punto Limpo Móbil.
O festival incluirá tamén o espazo «I Love Mascotas», dedicado ao benestar animal e á adopción responsable, con información das protectoras, presentación de animais en adopción e actividades infantís sobre o coidado dos animais.
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